Die Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg steigt erneut an

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist zum Wochenbeginn erneut gestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Montag 2115,2 Neuinfektionen in den vorangegangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner - ein recht deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vortag. In der vergangenen Woche war der Trend tendenziell fallend. Über das Wochenende ist die Inzidenz aber nun wieder über die 2000er-Marke gestiegen. Der bisherige Höchststand in Aichach-Friedberg errechnete das RKI am 3. Februar bei einer Inzidenz von 2314,4. Vor einer Woche, am 14. Februar, lag der Wert mit 2309,2 nur knapp darunter.

Bundesweite Inzidenz steigt ebenfalls leicht an

Auch bundesweit stieg die Corona-Inzidenz am Montag marginal an auf 1346,8. Am Sonntag lag der Wert bei 1346,3. Zuvor war die durchschnittliche Inzidenz in Deutschland mehrere Tage lang gesunken. Experten gehen allerdings von einer hohen Dunkelziffer aus. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind demnach vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem dürfte es eine größere Zahl von Menschen geben, die ihre Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigen lassen.

