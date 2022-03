Aichach-Friedberg

vor 3 Min.

Die Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg steigt erneut an

Die Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg steigt am Dienstag erneut auf 2247,7.

Plus Auch am Faschingsdienstag zeichnet sich kein positiver Trend ab. Die Corona-Inzidenz steigt sogar auf 2247,7. In der Region ist das der höchste Wert derzeit.

Von Marina Wagenpfeil

Der sinkende Trend der Corona-Inzidenz in Deutschland setzt sich weiter fort. Am Dienstag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) 1213,0 Neuinfektionen in den vorangegangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner - Montag waren es noch 1238,2. Im Landkreis Aichach-Friedberg zeigt sich diese Entwicklung dagegen noch nicht. Die Corona-Inzidenz ist laut RKI am Dienstag im Vergleich zum Vortag wieder einmal gestiegen auf nun 2247,7. Am Montag lag sie bei 2180,4; am Sonntag knackte der Wert gar die bisherige Höchstmarke vom 3. Februar.

