Die Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg steigt leicht an

Das Robert-Koch-Institut weist für das Wittelsbacher Land eine Sieben-Tage-Inzidenz von 2175,2 aus. Damit bewegt sie sich auf vergleichbarem Niveau wie an den Tagen zuvor.

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt weiterhin relativ stabil. Am Freitag meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) 2175,2 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner - ein leichter Anstieg. Am Freitag lag der Wert bei 2151,5. Auch in den Nachbarlandkreisen geht die Inzidenz laut RKI tendenziell eher zurück oder bleibt recht stabil.

Der Landkreis Fürstenfeldbruck hatte zuletzt bundesweit die höchste Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Inzwischen sind die Zahlen deutlich niedriger. Statt einer Inzidenz über 3000 oder gar 4000 liegt sie nun laut RKI bei 2389,6. Auf einem ähnlichen Niveau liegt der Landkreis Dachau mit 2250,6. Neuburg-Schrobenhausen liegt derzeit bei 2494,6 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner. Im Landkreis Landsberg am Lech liegt die Inzidenz bei 2193,0; in Pfaffenhofen an der Ilm bei 2005,8.

Corona-Inzidenz in den Nachbarlandkreisen im Westen unter 2000

In den Nachbarlandkreisen im Westen liegt die Corona-Inzidenz dagegen unter der 2000er Marke: im Donau-Ries bei 1561,2; im Landkreis Augsburg bei 1775,3 und in der Stadt Augsburg bei 1647,2. Wobei die Stadt Augsburg - ebenso wie der Landkreis Aichach-Friedberg - darauf hinweist, dass die tatsächliche Inzidenz deutlich darüber liegt.

Bundesweit hält der Anstieg der Corona-Inzidenz weiter an. Am Freitag meldet das RKI durchschnittlich 1472,2 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner. Gestern lag die Inzidenz knapp darunter bei 1465,4.

