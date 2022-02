Die Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg steigt leicht an

Zum Ende der Woche steigt die Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg laut Robert-Koch-Institut nochmal an, bleibt aber unter der 2000er-Marke.

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg steigt im Vergleich zum Vortag leicht an. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Freitag 1955,2 Neuinfektionen in den vorangegangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner. Am Donnerstag sind 668 neue Corona-Infektionen in der Statistik verzeichnet worden, deren Ansteckung aber auch einige Tage zurückliegen kann. Denn das Gesundheitsamt arbeitet weiterhin einen Rückstau älterer Corona-Fälle ab, weshalb auch die tatsächliche Corona-Inzidenz noch etwas höher liegen dürfte als die vom RKI ausgewiesene.

Familienimpftage am 18. und 19. Februar im Impfzentrum in Dasing und Kissing

Am Wochenende gibt es in beiden Impfzentren wieder die Möglichkeit zur Corona-Impfung mit dem Kinder-Impfstoff von Biontech für Kinder zwischen fünf und elf Jahren. Samstag und Sonntag, jeweils von 10 bis 17 Uhr, werden in Dasing und Kissing bei den Familienimpftagen Erst- und Zweitimpfungen durchgeführt. Außerdem können auch alle Personen ab 12 Jahren mit und ohne Termin an den Familienimpftagen für eine Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfung in die Impfzentren kommen. Am kommenden Montag, 21. Februar, gibt es außerdem von 14 bis 16:30 Uhr eine mobile Impfaktion in Sielenbach am Rathaus, bei der alle Personen ab 12 Uhr mit Biontech oder Moderna geimpft werden können.

Lesen Sie dazu auch