Die Faschingstage sind beliebt als Hochzeitstermin

Das Buch "Altbayern in Schwaben" widmet sich der Heimatgeschichte im Wittelsbacher Land. Ein Beitrag dreht sich ums Heiraten. Welche Tage beliebt waren.

Schon seit über 20 Jahren gibt der Landkreis die Heimatbuchreihe Altbayern in Schwaben heraus. Wer nun glaubt, die Geschichte des Wittelsbacher Landes wäre längst in vollem Umfang erforscht, wird bei der Lektüre der neuen Ausgabe von vielen neuen bisher unbekannten historischen Aspekten überrascht. Ein Beitrag dreht sich ums Heiraten.

In seinem Beitrag zu den Gepflogenheiten rund ums Heiraten gibt Anton Mayr Einblicke in die Lebens- und Feiergewohnheiten früherer Zeit. Interessant sind seine Forschungsergebnisse zu den Heiratsterminen. Heute wird zumeist am Freitag oder Samstag geheiratet. Früher gaben sich Paare dagegen regelmäßig am Montag oder Dienstag das Jawort.

Die Hochzeitsfeier ist Gelegenheit für Tanz und Vergnügen

Einst nicht ungewöhnlich waren auch Heiratstermine an den Faschingstagen wie Rosenmontag oder Faschingsdienstag. So wurden allein in Oberschneitbach, im von Mayr untersuchten Zeitraum, 16 Mal Hochzeiten am Rosenmontag und siebenmal am Faschingsdienstag gefeiert. Die Brautleute wollten ihren Nachbarn und Mitbewohnern damit ein besonderes Vergnügen und Festtage bieten und feierten die Hochzeit während der närrischen Tage.

Die Hochzeitsfeier wurde damit zu einer öffentlichen Veranstaltung im Rahmen der Fasnacht. Es waren jedoch keine „Faschingshochzeiten“, wie wir sie an diesen Tagen auch heute noch in bestimmten Regionen als Faschingsgaudi erleben, sondern echte Hochzeiten, die den Menschen im Dorf Gelegenheiten gaben zu Tanz und Vergnügen.

Bei zu vielen Gästen drohen empfindliche Strafen

Der Staat hat einst die Abläufe rund um die Eheschließung streng reglementiert. So war im Bayerischen Landrechte von 1616 geregelt, dass zur weltlichen Hochzeitsfeier nicht mehr als 50 Personen geladen werden durften. Und wehe, der Bräutigam wurde erwischt, und hatte zu viele Personen geladen. Die Strafen waren empfindlich, natürlich auch für den Wirt. So war im Jahr 1620 der Wirt Hanns Paungartner aus diesem Grund mit fünf Pfund 60 Pfennig gestraft worden.

Bezug Der ganze Text zu diesem Thema ist im bestens bebilderten Jahrbuch „Altbayern in Schwaben 2022“ nachzulesen. Das Heimatbuch ist im Buchhandel zum Preis von 15,90 Euro erhältlich (ISBN 978-3-9824401-0-1). Das Buch kann auch direkt beim Landratsamt gekauft werden: www.lra-aic-fdb.de/hier-leben/kultur/altbayern-in-schwaben