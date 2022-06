Die geringe Nachfrage nach Spargel beschert ein frühes Saison-Ende

Plus Offiziell geht die Spargelsaison noch bis zum 24. Juni. Doch manche Betriebe im Wittelsbacher Land beenden bereits jetzt die Spargelernte.

Eigentlich läuft die Spargelsaison noch bis zum 24. Juni. Viele Betriebe im Wittelsbacher Land ernten aber bereits in dieser Woche zum letzten Mal. Denn auch hier hat sich die Nachfrage im Vergleich zu den beiden Jahren zuvor teilweise deutlich verringert. Obwohl das Wetter und damit auch die Qualität des Spargels in diesem Jahr besonders gut war, fällt die Bilanz bei den Spargelbauern deshalb gemischt aus.