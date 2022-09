Die Herzogstadt Friedberg hatte viel zu erleiden

Das Buch "Altbayern in Schwaben" widmet sich der Heimatgeschichte im Wittelsbacher Land. Wie sich Friedberg in Krieg und Frieden behauptet hat.

Schon seit über 20 Jahren gibt der Landkreis die Heimatbuchreihe Altbayern in Schwaben heraus. Acht eh­renamtliche Autorinnen und Au­to­ren bieten in der neuen Ausgabe in neun Beiträgen viele neue bisher unbekannte historische Aspekte über das Wittelsbacher Land. In einer Serie stellt sie der Leiter des Redaktionsteams, Wolfgang Brandner, vor. Wilhelm Liebhart widmet sich der "Selbstbehauptung in Krieg und Frieden: Friedberg in der Frühen Neuzeit".

Geschichtliche Neuigkeiten über die Frühe Neuzeit der Stadt Friedberg, also den Zeitraum von 1500 bis 1800, können die Leserinnen und Leser durch die Lektüre des Beitrags von Wilhelm Liebhart im Jahrbuch erfahren. So berichtet Liebhart, dass die bayerischen Kurfürsten durch jährliche „Rentmeisterumritte“ eine intensive Kontrolle über die landesherrlichen Städte wie Friedberg ausübten.

Das Schloss, das Uhrenhandwerk und das nahe Augsburg prägen Friedberg

Drei Feststellungen verbinden wir bis heute mit der Geschichte der Stadt: erstens das Schloss, zweitens das Uhrenhandwerk und drittens die von Konflikten, aber auch von ökonomischer Symbiose bestimmte Nachbarschaft zu Augsburg.

Friedberg gehörte Jahrhunderte lang mit Schongau, Landsberg und Rain am Lech zu den vier bayerischen, im 13. Jahrhundert entstandenen Grenzstädten mit ähnlichem Schicksal. Friedberg allerdings hatte über die Zeiten hinweg mehr zu erleiden als die anderen Einfallstore in das Herzog- beziehungsweise Kurfürstentum Bayern. So gesehen ist das Thema des Liebhart-Beitrags „Selbstbehauptung in Krieg und Frieden: Friedberg in der Frühen Neuzeit“ zutiefst angebracht.

Bezug: Der ganze Text zu diesem Thema ist im bebilderten Jahrbuch „Altbayern in Schwaben 2021“ nachzulesen. Das Heimatbuch ist im Buchhandel zum Preis von 15,90 € erhältlich (ISBN 978-3-9813801-9-4) oder kann auch direkt beim Landratsamt bezogen werden: www.lra-aic-fdb.de/hier-leben/kultur/altbayern-in-schwaben

