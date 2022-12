Die Kartei der Not hilft mit fast 20.000 Euro im Aichacher Land

Mal fehlt Geld für den Strom, mal für Heizöl: Das Leserhilfswerk unserer Zeitung unterstützt 2022 in 25 Fällen Menschen im nördlichen Teil des Landkreises.

Wegen einer Herzerkrankung muss ein 58-Jähriger seinen Beruf aufgeben. Weil die Krankenkasse nicht alle Medikamente übernimmt, steigen die Ausgaben. Als der Öltank leer ist, heizt das Ehepaar notdürftig mit Holz. Dann versagt auch noch der Elektroherd den Dienst. Die Kartei der Not hat das Ehepaar in dieser schwierigen Situation beim Kauf von Herd, Heizöl und Kleidung unterstützt. Das Leserhilfswerk der Mediengruppe Pressedruck, zu der auch die Aichacher Nachrichten gehören, half 2022 auch im nördlichen Teil des Wittelsbacher Landes in 25 Fällen mit insgesamt 19.700 Euro. Dabei halfen dem Hilfswerk 340 Spenden.

Die 25 Hilfeanfragen kamen aus Familien mit insgesamt 36 betroffenen Kindern, berichtet die Kartei der Not. In elf Fällen war eine chronische Krankheit oder eine Behinderung zu bewältigen, manchmal auch beides. Bei den Menschen mit Behinderung hat die Kartei der Not zum größten Teil die Kosten für Gesundheit und Hilfsmittel bezuschusst, zum Beispiel für eine Haushaltshilfe nach einem Unfall, wenn die Krankenkasse nicht mehr zahlt. In drei Fällen ging eine Geburtstagsbeihilfe an Familien, die von Behinderung betroffen sind, damit sie ein paar schöne Stunden am Geburtstag miteinander verbringen können.

Die Kartei der Not 1 / 4 Zurück Vorwärts Das Hilfswerk Die Kartei der Not wurde 1965 von Ellinor Holland, Verlegerin und Herausgeberin der Augsburger Allgemeinen, gegründet. Sie hilft Menschen in der Region, die unverschuldet in Not geraten sind. Die Stiftung wird getragen von der Mediengruppe Pressedruck in Augsburg. Jede Spende kommt zu 100 Prozent an. Alle Verwaltungskosten trägt komplett die Mediengruppe.

Die Einzelfallhilfe Die Kartei der Not hilft im Einzelfall, ob mit einem Zuschuss zu den Heizkosten, für eine Brille oder notwendige Einrichtungsgegenstände. Sie arbeitet dabei mit sozialen Beratungsstellen vor Ort zusammen, damit die Unterstützung auch bei Bedürftigen ankommt und für den benötigten Zweck verwendet wird.

Das Ellinor-Holland-Haus Für Fälle, in denen die Einzelfallhilfe nicht reicht, gibt es seit 2016 das Ellinor-Holland-Haus in Augsburg. In den 28 Wohnungen können etwa 70 Menschen in schwierigen Lebenssituationen für maximal drei Jahre leben. Ziel ist, dass sie zurück in ein selbstbestimmtes Leben finden und weitgehend unabhängig von staatlichen Leistungen leben können.

Das Spendenkonto Kreissparkasse Augsburg, Konto 7070 (IBAN: DE54 7205 0101 0000 0070 70), BLZ 720 501 01 (BIC: BYLADEM1AUG).

Der meiste Unterstützungsbedarf drehte sich auch dieses Jahr wieder um das Wohnen, berichtet die Kartei der Not. So half sie siebenmal, beispielsweise bei den Stromkosten, bei einem Holzofen zum Heizen oder beim Kauf einer neuen Waschmaschine. Oft fehlte es auch an Einrichtung wie einer Kochmöglichkeit, einem Kühlschrank oder einem Herd.

Auch die Malteser wurden unterstützt bei ihrem Projekt „Pakete gegen Armut“. Die Aktion – initiiert vom Caritasverband für Stadt und Landkreis Augsburg und den Maltesern – gibt es seit 2009, um bedürftigen alten Menschen mit Lebensmittelspenden in akuten Notsituationen zu helfen. Arnd Hansen, Geschäftsführer der Kartei der Not, betont: "Sei es während Corona, dem Ukrainekrieg oder der Energiekrise. Wir unterstützen auch soziale Einrichtungen und Organisationen bei ihrer Arbeit für Menschen in Not.“ Das könne bei neuen Projekten sein oder auch bei laufenden Hilfen wie den Tafeln. „Auf welchem Weg auch immer, wir wollen dazu beitragen, Not dort zu lindern, wo sie entsteht.“

Kartei der Not ist froh über treue Spender

Hansen betont, das Hilfswerk stehe für schnelle und unbürokratische Hilfe. „Das ist aktuell umso mehr nötig, denn steigende Preise für Lebensmittel und vor allem Strom und Heizung verschärfen Notlagen wie Krankheit, Behinderung, Tod eines nahen Angehörigen oder andere Schicksalsschläge“, sagt er. „Im ganzen Gebiet unserer Heimatzeitungen von Augsburger Allgemeine und Allgäuer Zeitungsverlag wollen wir Menschen in Not zeigen, dass sie nicht alleine gelassen werden.“

Die Kartei der Not sei deshalb sehr froh über viele treue Spender, sowohl privat als auch aus Vereinen, Firmen und Behörden. Trotz wirtschaftlich schwieriger Lage gebe es nach den Corona-Beschränkungen wieder zahlreiche Benefizaktionen zugunsten des Hilfswerks. „Auch wenn wir insgesamt von einem etwas geringerem Spendenaufkommen als die letzten Jahre ausgehen, so können wir doch wieder in jedem Fall bedarfsgerecht helfen“, sagt Hansen.

Dorfweihnacht für die Kartei der Not

So feierten zum Beispiel erst kürzlich die Todtenweiser ihre Dorfweihnacht zugunsten der Kartei der Not. Schon seit vielen Jahren bedenkt die Sparkasse Aichach-Schrobenhausen das Hilfswerk mit einer Spende. Das Geldinstitut unterstützt auch seit langer Zeit das Aichacher Neujahrskonzert zugunsten der Kartei der Not. Es soll nach zweijähriger Zwangspause am Sonntag, 8. Januar, wieder stattfinden.

Beim inzwischen 18. Neujahrskonzert im Pfarrzentrum wird ein „Feuerwerk der Operette“ gezündet. Es beginnt um 19 Uhr. Karten gibt es in der Stadt-Info und online unter www.aichach.de/Ticketshop.