Die Kartei der Not hilft, wenn das Geld fürs Heizöl fehlt

Das Leserhilfswerk unserer Zeitung unterstützt 2023 in 35 Fällen Menschen im nördlichen Teil des Wittelsbacher Landes. Wo Hilfe besonders nötig ist.

Das Rentner-Ehepaar hat es nicht leicht: Der Ehemann ist auf einen Rollstuhl angewiesen, die Ehefrau sieht kaum noch etwas. Bei beiden ist das Gehör stark beeinträchtigt, beide sind schwerbehindert. Aus dem sehr alten Haus, in dem das Paar seit vielen Jahren lebt, möchte es nicht ausziehen. Als nun das Geld für den Kauf von Heizöl fehlte, griff die Kartei der Not dem Rentner-Ehepaar unter die Arme, damit es ein warmes Zuhause hat. Das ist nur einer von vielen Fällen, in denen das Leserhilfswerk der Mediengruppe Pressedruck, zu der auch die Aichacher Nachrichten gehören, 2023 unverschuldet in Not geratenen Menschen geholfen hat. Im Verbreitungsgebiet der Aichacher Nachrichten waren es 35 Hilfeanfragen. Über 20.000 Euro flossen in den nördlichen Teil des Wittelsbacher Landes.

Die Hilfeanfragen kamen aus 14 Familien mit insgesamt 35 betroffenen Kindern. In sieben Fällen war eine chronische Krankheit und/oder eine Behinderung zu bewältigen. Bei den Menschen mit Behinderung hat die Kartei der Not zum Beispiel in sieben Fällen eine Beihilfe ausbezahlt, um gemeinsam einen Ausflug oder Zoobesuch machen zu können. Besonders groß war der Unterstützungsbedarf auch dieses Jahr wieder beim Wohnen. Elfmal übernahm das Hilfswerk Energie- und Nebenkosten sowie Mietzahlungen, um zu verhindern, dass Menschen ihre Wohnung verlieren oder ohne Strom und Heizung sind. Oft war auch Hilfe beim Umzug in eine günstigere Wohnung nötig, oder beim Kauf von Einrichtung wie einer Kochmöglichkeit, einem Kühlschrank, einem Herd oder einem Bett mit Matratze nötig.

Die Kartei der Not 1 / 4 Zurück Vorwärts Das Hilfswerk Die Kartei der Not wurde 1965 von Ellinor Holland, Verlegerin und Herausgeberin der Augsburger Allgemeinen, gegründet. Sie hilft Menschen in der Region, die unverschuldet in Not geraten sind. Die Stiftung wird getragen von der Mediengruppe Pressedruck in Augsburg. Jede Spende kommt zu 100 Prozent an. Alle Verwaltungskosten trägt komplett die Mediengruppe.

Die Einzelfallhilfe Die Kartei der Not hilft im Einzelfall, ob mit einem Zuschuss zu den Heizkosten, für eine Brille oder notwendige Einrichtungsgegenstände. Sie arbeitet dabei mit sozialen Beratungsstellen vor Ort zusammen, damit die Unterstützung auch bei Bedürftigen ankommt und für den benötigten Zweck verwendet wird.

Das Ellinor-Holland-Haus Für Fälle, in denen die Einzelfallhilfe nicht reicht, gibt es seit 2016 das Ellinor-Holland-Haus in Augsburg. In den 28 Wohnungen können etwa 70 Menschen in schwierigen Lebenssituationen für maximal drei Jahre leben. Ziel ist, dass sie zurück in ein selbstbestimmtes Leben finden und weitgehend unabhängig von staatlichen Leistungen leben können.

Das Spendenkonto Kreissparkasse Augsburg, Konto 7070 (IBAN: DE54 7205 0101 0000 0070 70), BLZ 720 501 01 (BIC: BYLADEM1AUG).

Sehr gefragt sind auch die Notfallhilfen über 500 Euro. Diese können die offenen Beratungsstellen bei der Kartei der Not beantragen, um Menschen, die mit einem akuten Anliegen kommen, schnell helfen zu können. Siebenmal war das 2023 der Fall, damit Beratungsstellen Bedürftigen beim Einkauf von Lebensmitteln, Hygiene- oder Säuglingsartikeln schnell helfen konnten.

Ein stimmungsvolles Weihnachtskonzert gab die Singrunde Todtenweis in der Kirche zugunsten der Kartei der Not. Foto: Sofia Brandmayr

Seit 2009 fördert die Kartei der Not zudem eine Aktion des Caritasverbands für Stadt und Landkreis Augsburg und der Malteser, bei der Lebensmittelpakete für bedürftige Senioren ausgefahren werden. Die Lebensmittel sollen bedürftigen alten Menschen in akuten Notsituationen helfen. Die Besuche beugen außerdem der Vereinsamung vor. Insgesamt wurden 2023 im Redaktionsbereich 96 Pakete überbracht. Aber auch das Ellinor-Holland-Haus hat in diesem Jahr eine Familie mit Kind aus dem Redaktionsgebiet aufgenommen, um den Weg zurück in ein selbstbestimmtes Leben zu ebnen.

255 Menschen hat das Leserhilfswerk Kartei der Not unterstützt

Weil hinter den Hilfeanfragen meist Familien stehen, konnte die Kartei der Not in den 35 Fällen insgesamt 255 Menschen im Bereich der Aichacher Nachrichten helfen. Dabei standen dem Hilfswerk rund 320 Spender aus dem Redaktionsbereich zur Seite. Aber auch von den verschiedenen großartigen Spendenaktionen, die im Redaktionsbereich durchgeführt wurden, konnte die Kartei der Not profitieren.

Arnd Hansen, Geschäftsführer der Kartei der Not und des Ellinor-Holland-Hauses, betont, das Leserhilfswerk stehe getreu dem Motto "Gemeinsam geht's" für schnelle und unbürokratische Hilfe. „Das ist aktuell umso mehr nötig, denn steigende Preise für Lebensmittel und vor allem Strom und Heizung verschärfen Notlagen wie Krankheit, Behinderung, Tod eines nahen Angehörigen oder andere Schicksalsschläge", weiß Hansen. "Deshalb sind wir sehr froh, dass uns viele treue Spender, sowohl privat als auch aus Vereinen, Firmen und Behörden unterstützen, damit wir hier helfen können. Vielen Dank dafür!“

Gleich zwei Spenden aus Todtenweis

Aus Todtenweis zum Beispiel durfte die Kartei der Not im Januar den Erlös der Dorfweihnacht 2022 in Empfang nehmen: 2810 Euro kamen bei der Gemeinschaftsaktion der Vereine zusammen. Im Dezember sammelte die Singrunde Todtenweis mit ihrer Weihnachtsgeschichte in Liedern und Texten noch einmal 450 Euro an Spenden. Der Obergriesbacher Gemeinderat verzichtete auf Weihnachtsgeschenke und spendete 250 Euro. Die Igenhausener Vereine erlösten mit ihrem Stand auf dem Hollenbacher Christkindlmarkt einen Betrag von 450 Euro für die Kartei der Not.

Schon seit vielen Jahren bedenkt die Sparkasse Aichach-Schrobenhausen das Hilfswerk, heuer mit 3000 Euro. Sie unterstützt zudem das Aichacher Neujahrskonzert. Mit den 4000 Euro aus diesem Jahr brachte es insgesamt schon stolze 60.000 Euro für Menschen in Not ein.

Ausgelassen tanzte die Sopranistin Stefanie C. Braun beim Neujahrskonzert in Aichach. Foto: Gerlinde Drexler (Archivbild)



