Die Klimaziele sind erreichbar – wenn alle zusammen helfen

Plus Im Landkreis Aichach-Friedberg tut sich einiges in Sachen Klimaschutz. Beim Forum Z in Blumenthal diskutieren die Teilnehmenden, was noch passieren muss.

Von Brigitte Glas

Klimaschutz ist mög­lich, es bedarf aber noch großer Anstrengungen. So könnte man die Ergebnisse des Forum Zukunft (Forum Z) in Blumenthal (Stadt Aichach) zusam­men­fassen. Was kann ich schon tun? Mein Energieverbrauch oder mein Fleischkonsum fällt doch gar nicht ins Gewicht. Dass diese Denkweise nicht stimmt, wollten die Organisatoren des Forum Z am Wochenende ins Gedächtnis rufen. „Nachhaltige Entwicklung durch starke Bürgerbeteiligung“ lautete das Motto. An zwei Tagen ging es um Umwelt­schutz und Nachhaltigkeit. Wäh­rend am Samstag, dem „Work­shop­tag“, über 30 interessierte Bür­ger und Bürgerinnen sowie Kommunalpolitiker und -politikerinnen diskutierten, was auf Gemeinde­ebene passieren könnte und soll­te, war der Zulauf am „Wan­delsonntag“, an dem es um jeden Einzelnen ging, eher verhalten. Schuld daran waren sicher das Regenwetter, aber auch die paral­lel stattfindende Gewerbeschau Wila und der Au­tosonntag in Aichach.

