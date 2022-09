Die Kunst der Glasmalerei findet sich auch im Wittelsbacher Land

Das Buch "Altbayern in Schwaben" widmet sich der Heimatgeschichte im Wittelsbacher Land. Das Ehepaar Raab forscht zu farbigen Glasfenstern.

Schon seit über 20 Jahren gibt der Landkreis die Heimatbuchreihe Altbayern in Schwaben heraus. Acht eh­renamtliche Autorinnen und Au­to­ren bieten in der neuen Ausgabe in neun Beiträgen viele neue bisher unbekannte historische Aspekte über das Wittelsbacher Land. In einer Serie stellt sie der Leiter des Redaktionsteams, Wolfgang Brandner, vor. Gabriele und Hubert Raab haben ihre Forschungsergebnisse und ihre Ergebnisse unter dem Titel "Glasfenster des Historismus von Münchner Werkstätten im Landkreis Aichach-Friedberg - Bestand und Verlust" eingebracht.

Die Kunst der Glasmalerei hatte in der Zeit der Gotik in Frankreich, England und auch Deutschland einen nicht mehr zu erreichenden Höhepunkt erlebt. Auch im Landkreis Aichach-Friedberg können aus dieser Zeit farbige Glasfenster entdeckt werden, wenn auch nur - oft kriegsbedingt - in spärlichen Resten.

Im Barock und Rokoko verlieren Glasfenster ihre Bedeutung

In der Zeit der Renaissance, in der der Kirchenbau zurücktrat, wurde nun mehr Wert gelegt auf Profanbauten, auf die äußere Gestaltung, auch der Fenster, oftmals mit Architekturelementen. Butzenscheiben statt farbiger Fenster waren üblich. Im Zeitalter des Barock und Rokoko hatten bunte Glasfenster keine Bedeutung mehr. In den lichterfüllten, mit Stuck und Fresken reich ausgestatteten Kirchenräumen hätten bunte Glasfenster die Leichtigkeit und die Anmut des Rokoko verdunkelt.

Foto: Hubert Raab

Ein geändertes Kunstverständnis, das die Kunst im Geiste des Christentums und im Stil des Mittelalters erneuern wollte, hatte zu Anfang des 19. Jahrhunderts eine Wiedererweckung oder Neubelebung der Glasmalerei zur Folge. Im Landkreis haben sich zumeist in Kirchen und Kapellen etwa 100 farbige Glasfenster des Historismus erhalten. Gabriele und Hubert Raab gelingt es mit ihrem Beitrag auf diese bedeutenden kunstgeschichtlichen Zeugnisse aus Münchner Werkstätten aufmerksam zu machen.

Bezug: Der ganze Text zu diesem Thema ist im bebilderten Jahrbuch „Altbayern in Schwaben 2021“ nachzulesen. Das Heimatbuch ist im Buchhandel zum Preis von 15,90 Euro erhältlich (ISBN 978-3-9813801-9-4) oder kann auch direkt beim Landratsamt bezogen werden: www.lra-aic-fdb.de/hier-leben/kultur/altbayern-in-schwaben

