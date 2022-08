Akuter Personalmangel: Mülltonnen werden oft erst Tage später geleert

Weil der Müllentsorger akute Personalprobleme hat, bleiben viele Tonnen im Wittelsbacher Land derzeit länger stehen. Auf den Gehwegen kommt es teils zu Staus.

Wenn Müll nicht rechtzeitig geleert wird, beginnt er zu stinken. Und das wiederum stinkt gerade vielen Bürgern im Landkreis Aichach-Friedberg. Viele Mülltonnen werden derzeit nicht planmäßig geleert, sondern bleiben teils mehrere Tage stehen, bis der Abfall abgeholt wird. Wie das Landratsamt am Dienstag mitteilte, kann es aktuell zu Verschiebungen bei den Tonnenleerungen kommen. Als wichtigsten Grund nannte die Behörde akuten Personalmangel beim Entsorger.

Jetzt ist im Landkreis Aichach-Friedberg die Restmülltonne dran

Wie das Landratsamt auf Nachfrage unserer Redaktion antwortete, sind alle Tonnenarten betroffen, also Restmüll, Biomüll, Papier und Gelbe Tonne. Letztere, in die unter anderem Kunststoffverpackungen, wie Becher, Hohlkörper und Getränkekartons, gehören, wird von der Firma Kühl geleert. Für alle anderen Tonnen im Landkreis ist die Firma Remondis zuständig.

Diese hat derzeit mit großen Personalproblemen zu kämpfen. Laut Landratsamt ist die Personaldecke beim Müll-Entsorger eher knapp. Hinzu kommen momentan viele Krankheitsfälle, Urlaub und defekte Fahrzeuge. Zu den zeitlichen Verzögerungen bei der Tonnenleerung kommt es ungefähr seit Ferienbeginn. Jüngstes Beispiel: In Friedberg wurde die Papiertonne, die laut Abfuhrkalender am vergangenen Donnerstag dran war, teils erst am Montag, also fünf Tage später geleert.

Am Dienstag werden vielerorts die Restmülltonnen auf die Gehwege gerollt. Diesmal kann es allerdings im schlimmsten Fall einige Tage dauern, bis der Müll abgeholt wird. Das Landratsamt bittet die Bürger darum, die Tonnen bis zur Leerung stehen zu lassen. Ebenfalls betroffen vom Entsorgungsstau sind einige Glascontainer. Etwa 130 gibt es davon im Landkreis, vor manchen stapeln sich derzeit die Glasflaschen. Auch bei der Gelben Tonne kann es in der Ferienzeit zu Verzögerungen kommen.

Müssen die Landkreisbürger Angst vor Zuständen wie in Sizilien haben

Müssen die Landkreisbürger etwa Angst vor Zuständen wie in Sizilien haben, wo ganze Städte im Müll versinken? Das Landratsamt sagt: nein. Die Verzögerungen bei der Tonnenleerung seien vor allem ein Ferien- und Corona-Problem. Hinzu kämen Fahrer, die in der Urlaubszeit als Vertreter unterwegs seien. Diese tun sich oft schwer, die Touren einschließlich der Nachleerungen gewohnt effektiv zu fahren, so das Landratsamt.

So ist beim Bürger Geduld gefragt, auch wenn das manchem schwer fällt. Abfall, der zu stinken beginnt. Tonnen, die nicht wieder befüllt werden können. Gehwege, die voll gestellt sind - das ärgert viele Menschen. Das ist laut Landratsamt auch verständlich, auch wenn die Lage (noch) nicht dramatisch ist.