Die Paartalbahn ist am Mittwoch fahrplanmäßig unterwegs

Der Betreiber der Paartalbahn hat große Personalprobleme. Deshalb drohen auch zwischen Augsburg und Ingolstadt Zugausfälle. Noch gibt es keine Streichungen.

Bei der Bayerischen Regiobahn (BRB) fallen derzeit viele Beschäftigte aus. Deshalb hatte das Unternehmen zuletzt vorsorglich angekündigt, dass der Fahrplan in diesen Tagen eventuell ausgedünnt werden muss. Das ist für die Paartalbahnstrecke Augsburg-Aichach-Ingolstadt aber bisher nicht nötig.

Wie BRB-Pressesprecherin Annette Luckner am Dienstag auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, läuft der Zugverkehr auf der Paartalbahnstrecke auch am Mittwoch fahrplanmäßig. Lediglich im Bereich Weilheim-Schongau müssten am Mittwoch zwei Züge gestrichen werden.

Kurzfristige Ausfälle im Raum Aichach möglich

Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass es im Verlauf der weiteren Woche zu Ausfällen bei der Paartalbahn kommt. Die BRB bittet Reisende daher, sich stets kurz vor Fahrtantritt auf der Internetseite www.brb.de zu informieren, ob der gewünschte Zug fährt.