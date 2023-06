Die Sieger vom Stadtradeln im Wittelsbacher Land stehen fest

In diesem Jahr sind die Teilnehmer noch erfolgreicher. Bis zum Mond fehlen nur 10.000 Kilometer. Eine Gemeinde aus dem Landkreis ist besonders erfolgreich.

Die Stadtradlerinnen und -radler sind angekommen. Vom 13. Mai bis 2. Juni versuchten zahlreiche Teams aus dem ganzen Landkreis, möglichst viele Kilometer zu radeln. Sie waren sehr aktiv und erfolgreicher als im vergangenen Jahr. Gemeinsam umrundeten sie 9,3 Mal den Äquator. Im Vorjahr schafften es die Teams 7,5 Mal um den Äquator.

Das Landratsamt spricht in einer Mitteilung von einem großen Erfolg. Am Stadtradeln nahmen die Städte Aichach und Friedberg sowie den Gemeinden Dasing, Inchenhofen, Kissing und Mering teil. Die 1758 (2022: 1828) Teilnehmerinnen und Teilnehmer "erradelten" insgesamt 374.376 Kilometer (2022: 300.250).

Die Stadtradlerinnen und -radler sparen 51 Tonnen CO 2

Insgesamt waren 110 Teams am Start. Sie vermieden gemeinsam 60,65 (2022: 51,88) Tonnen CO 2 , wenn ihre Aktivitäten mit der Nutzung eines Autos verglichen werden. Beinahe hätten die Radlerinnen und Radler in diesem Jahr die Strecke bis zum Mond geschafft. Es fehlten nur noch etwa 10.000 Kilometer.

Inzwischen ist die Auswertung abgeschlossen. Demnach hat das Team „Groaß Loamering“ (Gemeinde Dasing) mit 13.521 Kilometern die weiteste Strecke zurückgelegt, gefolgt von den Teams „Team PROprosecco“ (Dasing) mit 12.774 Kilometern und „Genussradler“ ( Friedberg) mit 12.568 Kilometer.

Das Team mit den meisten Kilometern pro Kopf war „Rudi Rakete“, das sich über den Landkreis angemeldet hatte. Hier radelten die vier Teilnehmer im Durchschnitt je 1130 Kilometer. Die meisten Kilometer als Einzelradler haben in den drei Wochen drei Teilnehmer aus Dasing mit 2654, 2645 und 2201 Kilometer zurückgelegt.

16 Schulen beteiligen sich am Schulradeln

Parallel fand erneut das "Schulradeln" statt. Daran beteiligten sich 16 Schulen aus dem Landkreis. Gemeinsam radelten die 861 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 105.910 Kilometer und vermieten damit über 17,2 Tonnen CO 2 . Landrat Dr. Klaus Metzger lobte für die besten drei Schulteams Preise über 300, 200 und 100 Euro aus.

Erste wurde die Realschule Mering mit 154 Radelnden und 24.099 Kilometern, gefolgt von der Wittelsbacher Realschule Aichach mit 134 Radelnden und 16.261 Kilometern. Auf dem dritten Platz landete das Gymnasium Friedberg mit 108 Radelnden und 14.571 Kilometern.

Weitere Informationen zu den Teamwertungen, auch aus den teilnehmenden Kommunen, gibt es unter www.stadtradeln.de/landkreis-aichach-friedberg