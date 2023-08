Die Trockentäler der Ur-Paar: So hat die Eiszeit die Landschaft geformt

Das Buch "Altbayern in Schwaben" widmet sich der Heimatgeschichte im Wittelsbacher Land. Die Ur-Täler der Paar sind trocken. Wo sie zu finden sind.

Schon seit über 20 Jahren gibt der Landkreis die Heimatbuchreihe Altbayern in Schwaben heraus. Wer nun glaubt, die Geschichte des Wittelsbacher Landes wäre längst in vollem Umfang erforscht, wird bei der Lektüre der neuen Ausgabe von vielen neuen bisher unbekannten historischen Aspekten überrascht werden.

Das Bild zeigt eine Auswahl von Geröll aus der Niederung eines Trockentales südlich von Ottmaring. Foto: Heinz Schmidt

Heinz Schmidt aus Kissing lenkt im Aufsatz "Die Trockentäler der Ur-Paar bei Kissing und Ottmaring" den Blick der Leserschaft auf die Erdgeschichte der Region. Er stellt die geologische Entstehung der Trockentäler der Ur-Paar vor und zeigt auf, wie unsere Landschaft über Jahrmillionen vor und während der Eiszeit geformt wurde.

Die Paar hat interessante Spuren im Landkreis hinterlassen

Ein besonderer Landschaftsbestandteil des Wittelsbacher Landes ist der Paar-Durchbruch, der sich nach der letzten Eiszeit gebildet hat. In Kurzform lässt sich die Entstehung als „rückschreitende Erosion" beschreiben. Dabei arbeitete sich der Flusslauf bei Ottmaring aus dem ursprünglichen Tal der unteren Paar heraus bis zum Lechtal zurück und baggerte jene Paar an, die nach der Würm-Eiszeit ab Mering ein Gast im Lechtal geworden war.

Die Grafik zeigt den Verlauf der Paar mit dem Paardurchbruch südlich von Ottmaring. Foto: Grafik: Heinz Schmidt

Die Flussgeschichte von Lech und Paar reicht jedoch viel weiter zurück, ist vielschichtig und hat bei Kissing und Ottmaring weitere interessante Spuren hinterlassen. Um diese Spuren in den Landschaftsformen vor Ort zu erkennen und richtig einzuordnen, bietet der Autor in seinem Text einen aufschlussreichen Blick in die Geologie. Dadurch bringt er nun einen bisher noch nicht untersuchten geologischen Fragenkomplex um die Trockentäler der Paar erstmals im Kontext der Erdgeschichte zu einem nachvollziehbaren Ergebnis.

Bezug Der ganze Text zu diesem Thema ist im bestens bebilderten Jahrbuch „Altbayern in Schwaben 2022“ nachzulesen. Das Heimatbuch ist im Buchhandel zum Preis von 15,90 € erhältlich (ISBN 978-3-9824401-0-1). Das Buch kann auch direkt beim Landratsamt gekauft werden: www.lra-aic-fdb.de/hier-leben/kultur/altbayern-in-schwaben

