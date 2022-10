Aichach-Friedberg

Die Wünsche zur letzten Ruhestätte werden immer individueller

Plus Die Zahl der Feuerbestattungen steigt im Landkreis. Bei der Grabpflege geht die Tendenz zu pflegeleicht. Darüber hinaus gibt es immer mehr individuelle Wünsche.

Von Gerlinde Drexler

Mit großem Interesse hat Pfarrer Max Bauer von der Pfarreiengemeinschaft Affing die Diskussionen um die Sargpflicht verfolgt, die im Freistaat nicht mehr zwingend vorgeschrieben ist. Muslime, die für ihre letzte Ruhe in Tücher eingeschlagen bestattet werden, waren in seiner Pfarrei allerdings noch kein Thema. Orthodoxe Beerdigungen oder Trauerredner am Grab kommen dagegen immer mal wieder vor. Die klassische Erdbestattung ist im Landkreis zwar nach wie vor gefragt, rückt aber langsam in den Hintergrund: In den Gumppenberg'schen Wäldern im Nordwesten von Pöttmes soll ein Bestattungswald entstehen. Auf dem neuen Friedhof in Kühbach wurden kürzlich 19 Urnenstelen gesetzt. Veränderungen gibt es auch beim Grabschmuck oder bei der Gestaltung von Traueranzeigen.

