Aichach-Friedberg

18:00 Uhr

Diebestrio steht wegen Wurst, Käse und Faustschlägen vor Gericht

24-Stunden-Selbstbedienungsläden wie diese gibt es im Landkreis Aichach-Friedberg mittlerweile einige. In sechs davon hat das Diebestrio eingebrochen, das jetzt in Aichach vor Gericht stand.

Plus Drei Angeklagte müssen sich in Aichach vor Gericht verantworten, weil sie in Verkaufshütten im Wittelsbacher Land eingebrochen haben. Dabei kam es zu einem Kampf mit einem Eigentümer.

Von Evelin Grauer

Wurst, Fleisch, Bier, Butter, Käse und etwas Geld: So sah die Beute aus, die sich drei Diebe in einer Julinacht 2022 bei ihrer Einbruchstour auf Bauernhöfen zusammenstahlen. Das Trio schlug in sechs Selbstbedienungshütten in Aichach, Kühbach, Aindling, Dasing und Friedberg zu. Der Beuteschaden betrug am Ende rund 2000 Euro. Jetzt mussten sich die drei Täter am Aichacher Amtsgericht wegen Diebstahls und Sachbeschädigung und einer der Angeklagten auch wegen Bedrohung und Körperverletzung verantworten. Für Letzteren endete der Prozess mit einer Gefängnisstrafe.

Wie Staatsanwältin Sabrina Limmer ausführte, brachen die beiden Männer im Alter von 29 Jahren und 36 Jahren in jener Nacht zwischen 0.30 und 4 Uhr in die Selbstbedienungsläden ein. Die 33-jährige Angeklagte fungierte dabei als Fahrerin. Wie deren Anwältin Catharina Müller erläuterte, ist ihre Mandantin von den beiden Männern gebeten worden, sie zu fahren, weil sie Geld bräuchten. Die mehrfache Mutter sei zwar nicht in die Details eingeweiht gewesen, gleichwohl sei ihr aber wohl bewusst gewesen, dass in den Verkaufshütten kein Geld abgehoben werden könne, so Müller. Geld oder Essen aus den Diebstählen habe ihre Mandantin nicht bekommen.

