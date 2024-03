Klauende Cousins schlagen Urteil-Angebot aus – und werden härter bestraft

Zwei Cousins stehlen auf dem Weg von Mering nach Aichach Retourewaren. Dafür werden sie verurteilt – nachdem sie mit einer Falle und Videos überführt wurden.

25 Mal sollen zwei Cousins zugeschlagen und Retourewaren im Wert von 5700 Euro gestohlen haben, nur ins sechs Fällen wurden sie letztlich am Amtsgericht in Aichach verurteilt: Die beiden Angeklagten, 29 und 25 Jahre alt, hatten zwischen Juli und November 2020 auf dem Weg vom Kunden in Mering zum Paketdepot eines Logistikkonzerns in Aichach Pakete aufgeschnitten und Kleidung entnommen. Ein Verantwortlicher des Depots war ihnen auf die Schliche gekommen und hatte den beiden eine Falle gestellt.

Paket-Falle: Sicherheitsbeauftragter überführt klauende Kurierfahrer

Ende Februar fand der erste Teil der Hauptverhandlung statt. Wie der Depotverantwortliche damals schilderte, gab es Beschwerden von der baden-württembergischen Zentrale des Kunden: Nicht alles, was in Mering laut Packlisten eingepackt wurde, sei bei ihr in Baden-Württemberg angekommen. Der Sicherheitsbeauftragte glich daraufhin Packlisten ab und begleitete im November 2020 beim Kunden in Mering ein Paket vom Verpacken bis zur Auslieferung nach Aichach. Dort angekommen, war das Paket um 300 Gramm und eine Jacke leichter. Im Verdacht: der 29-jährige Kurierfahrer.

Die Kriminalitätsstatistik 2022 für Aichach-Friedberg 1 / 7 Zurück Vorwärts Gewaltdelikte: 13,1 Prozent Rückgang gegenüber 2019; 86 Fälle 2022, 87 im Jahr 2021, 99 2019. Aufklärungsquote: 76,7 Prozent. Dahinter verbergen sich unter anderem 66 Fälle von Körperverletzung.

Sexualstraftaten: 88 Fälle, im Vorjahr 61. Gegenüber 2019 mit 56 Fällen Zunahme um über 57 Prozent. Mehr als verdoppelt hat sich gegenüber 2019 mit 41 Fällen die Verbreitung pornografischer Schriften, davon waren 33 Kinderpornografie. Fünfmal registrierte die Polizei sexuellen Missbrauch von Kindern (2021 sieben, 2019 neun Fälle), achtmal Vergewaltigung.

Diebstahl und Einbruch: 674 Diebstahlfälle (Vorjahr 635); minus 20 Prozent gegenüber 2019. Bei 113 handelt es sich um Diebstähle in Geschäften, bei 218 um Straßendiebstähle. Weiterhin auf eher niedrigem Niveau bleiben die Einbruchdiebstähle mit 23. Vorjahr: 19, 2019: 20; Vergleich: 2016 86, 2018 49.

Straßenkriminalität: 533 Fälle (minus 17 Prozent gegenüber 2019), davon 218 Straßendiebstähle, darunter der Diebstahl von 132 Fahrrädern, und 140 Sachbeschädigungen an Fahrzeugen.

Rauschgiftdelikte: Gegenüber 2019 Abnahme um fast zwölf Prozent; gegenüber 2021 um über 23 Prozent. 2022 insgesamt 159 Fälle. 88 Mal ging es um Cannabis, in 30 Fällen um den Handel mit Drogen, zweimal um den Anbau von Marihuana.

Internetkriminalität: 233 Fälle (Verdreifachung gegenüber 2019; 2021: 143 Fälle). Bei 123 Fällen handelt es sich um Betrug.

Vermögens- und Fälschungsdelikte: 493 Fälle; 2021 waren es 424, 2019 445 Fälle. (jca) Quelle: Polizeipräsidium Schwaben Nord

Mit Videoaufnahmen wies ihm der Sicherheitsbeauftragte des Depots nach, in mindestens fünf Fällen Fahrer einer Fahrt gewesen zu sein, auf der Ware verschwand. Einmal zeigte die Videospur seinen Cousin, der gelegentlich einsprang. Da die ehemaligen Chefs der beiden Ende Februar als Zeugen allerdings nicht vor Gericht erschienen, bot Richterin Eva-Maria Grosse den Verteidigern Luigi Carta und Friedrich Steeb sowie Staatsanwalt Julian Küffer an, eine Einigung auszuhandeln.

Haft auf Bewährung und Geldstrafe für Cousins, die Retoureware stahlen

Das Angebot über sieben bis elf Monate Freiheitsstrafe für den 29-Jährigen sowie eine Geldstrafe von 50 bis 90 Tagessätzen für den 25-Jährigen schlugen die beiden Angeklagten aber aus. Als die Verhandlung nun fortgesetzt wurde, erschienen die ehemaligen Vorgesetzten. Sie brachten Richterin Grosse aber mangels genauer Einsatzlisten nicht die gewünschte Klarheit für die restlichen der 25 Fälle.

Den 29-Jährigen, wohnhaft in Augsburg, verurteilte Grosse deshalb wegen Diebstahls in fünf Fällen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr, ausgesetzt zu drei Jahren Bewährung. Seinen 25-jährigen Cousin, in der Zwischenzeit nach Chemnitz umgezogen, erwartet eine Geldstrafe über 1350 Euro bei 90 Tagessätzen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

