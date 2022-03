Aichach-Friedberg

06:30 Uhr

Bauarbeiten: B300 zwischen Aichach und Kühbach im Sommer voll gesperrt

Ab der Kreuzung nach Untergriesbach bis zur Westumfahrung in Kühbach wird die B300 im Sommer gesperrt.

Plus In diesem Jahr werden an vielen Stellen im Wittelsbacher Land Fahrbahndecken erneuert. Diese Baumaßnahmen sind 2022 im Landkreis Aichach-Friedberg geplant.

Von Marina Wagenpfeil

An einigen Stellen im Landkreis benötigen Autofahrer im Jahr 2022 wegen Bauarbeiten etwas Geduld. „Wir planen in diesem Jahr insbesondere Fahrbahndeckenerneuerungen“, erklärt Alfred Schmid vom Staatlichen Bauamt Augsburg bei der Vorstellung der Unfallstatistik 2021 der Unfallkommission. Größere Baumaßnahmen seien aber nicht geplant. Die größte Baustelle ist im Sommer an der B300 zwischen Aichach und Kühbach.

