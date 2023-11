Diese Ehrenamtlichen stehen Menschen beim Sterben zur Seite

Die Hospizarbeit in Aichach-Friedberg erfreut sich steigender Akzeptanz. Damit erhöht sich die Nachfrage. Im Landkreis gibt es nun weitere ehrenamtliche Hospizbegleiter.

Zehn neue Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleiter aus dem gesamten Landkreis konnten Stadtpfarrer Herbert Gugler und Dekan Stefan Gast im Rahmen eines Abendgottesdienstes in der Aichacher Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt zu ihrem wertvollen Dienst aussenden. Der Stadtpfarrer betonte die große Bedeutung dieses Dienstes am Nächsten. Dass sich Menschen Zeit nehmen und ehrenamtlich Schwerstkranken und Sterbenden sowie deren Angehörigen zur Seite stehen, sei nicht hoch genug anzurechnen.

Über die Verstärkung ihres Ehrenamtlichenteams im St. Afra Hospiz freuen sich vor allem die Koordinatorinnen der drei Hospizgruppen im Landkreis mit Christine Neukäufer als Leiterin des ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienstes im Caritasverband Aichach-Friedberg. Somit sind aktuell landkreisweit 109 ehrenamtliche Hospizhelfer im Einsatz. Die große Zahl der Ehrenamtlichen ist kein Luxus, denn die Nachfrage an Begleitungen von schwer kranken und sterbenden Menschen ist steigend.

Täglich hat das Hospiz St. Afra Anfragen

Christine Neukäufer berichtete: "Ich habe täglich Anfragen.“ Manchmal würden die Begleitungen akut benötigt. Das bedeutet für sie: "Ich versuche, Helfer aus unserem Team zu finden, die noch am selben Tag beim Patienten am Bett sitzen können.“ Oft sind die Hospizbegleiter ergänzend zum SAPV-Team, der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung, im Einsatz, um zusätzlich zur medizinischen und pflegerischen Betreuung auch mentalen Beistand zu leisten.

Darauf bereiteten sich die neuen Ehrenamtlichen im 20. Qualifizierungskurs des St. Afra Hospizes in 120 Unterrichtseinheiten im Verlauf von acht Monaten vor. Als Referent ist auch Andreas Reimann, ehemaliger Geschäftsführer des St. Afra Hospizes, im Einsatz. Im Aussendungsgottesdienst übernahm Reimann analog zum gehörten Johannesevangelium vom Fischfang die Auslegung und schlug dabei die Brücke zur Hospizarbeit: "Da ist einer, der uns trägt, wenn wir mit leeren Händen dastehen." So könne es auch Sterbenden und ihren Angehörigen gehen, die als Hilfesuchende von ehrenamtlichen Hospizmitarbeitern aufgefangen würden. Neukäufer betonte, dass alle Menschen unabhängig von Religionszugehörigkeit und Weltanschauung begleitet würden und der Dienst für sie kostenfrei sei.

In diesem Jahr werden 200 kranke oder sterbende Menschen begleitet

Allein in diesem Jahr wurden oder werden im Landkreis Aichach-Friedberg rund 200 schwer kranke oder sterbende Menschen in ihrer häuslichen Umgebung oder in stationären Einrichtungen begleitet. Dazu kommen Trauerbegleitungen in Einzelgesprächen oder in den vielfältigen Gruppenangeboten, für die inzwischen 25 Trauerbegleiter und -begleiterinnen ausgebildet wurden. Einige von ihnen haben sich zusätzlich qualifiziert für die Begleitung von trauernden Kindern und Familien, die Begleitung von Menschen mit Behinderung oder von Menschen mit Demenz. "Wir bieten allen Interessierten weiterführende Schulungen an“, informierte die Leiterin des St. Afra Hospizes.

Die neu Ausgesendeten sind inzwischen schon gut in den drei Ortsgruppen integriert und haben bereits Begleitungen übernommen. Über die Verstärkung freuen sich in Aichach Manuela Lang und Christine Neukäufer, im Friedberger Kreis die dortige Koordinatorin Pia-Rosa Lachner und in Mering die Leiterin der Ortsgruppe, Angelika Meier. Gemeinsam betonten sie, dass sie auf eine gute Zusammenarbeit über die Ortsgruppen hinaus Wert legen. Dies könne hilfreich sein, wenn etwa schnell eine Nachtsitzwache gefragt sei. Manchmal komme es auch vor, dass ein Patient von Hospizmitarbeiterinnen aus zwei verschiedenen Gruppen betreut werde. Der gemeinsame Anspruch sei, ein möglichst menschenwürdiges Leben bis zuletzt zu ermöglichen. Im Mittelpunkt stehe dabei die persönliche Lebensqualität und das Recht auf Selbstbestimmung.

Neukäufer sagte: "Wir sind froh über die steigende Akzeptanz der Hospizarbeit in unserer Gesellschaft.“ Auch das ambulante St. Afra Hospiz werde im Landkreis immer bekannter und entsprechend steige die Nachfrage. "Wir brauchen deshalb noch weitere Ehrenamtliche, die bereit sind, die sich für diesen wertvollen Dienst bereit erklären und Zeit nehmen“, betonte Neukäufer. Deshalb ist auch bereits der nächste Qualifizierungskurs in Planung. Er beginnt am 24. Februar 2024. Anmeldungen sind schon jetzt möglich, unter Telefon 08251/93465-30.