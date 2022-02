Diese Menschen bekommen in Aichach-Friedberg eine zweite Auffrischungsimpfung

Das Impftempo in Aichach-Friedberg lässt weiter nach. Gleichzeitig erweitert sich das Angebot. Hier sind in der kommenden Woche weitere Impfaktionen geplant.

Nur 3001 Menschen sind zwischen dem 28. Januar und 3. Februar gegen Corona geimpft worden. Das ist erneut ein Rückgang im Vergleich zur Vorwoche. 287 Menschen haben sich für eine Erstimpfung entschieden. Außerdem wurden 636 Menschen zum zweiten Mal geimpft. Auffrischungsimpfungen machen weiterhin einen Großteil der Impfungen aus. In der vergangenen Woche waren es insgesamt 2078.

Wer in Aichach-Friedberg eine zweite Auffrischungsimpfung bekommt

Die Zahl der Auffrischungsimpfungen dürfte zukünftig weiterhin den größten Anteil ausmachen. Denn ab sofort können bestimmte Gruppen eine zweite Auffrischungsimpfung bekommen. Wie das Landratsamt mitteilt, können entsprechend der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) ab sofort folgende Personen eine zweite Auffrischungsimpfung in den Impfzentren und bei mobilen Impfaktionen erhalten:

Personen ab 70 Jahren, deren erste Auffrischungsimpfung mindestens drei Monate zurückliegt

mindestens drei Monate zurückliegt Menschen mit nachgewiesener Immunschwäche, deren Auffrischungsimpfung ebenfalls mindestens drei Monate rückliegt

ebenfalls mindestens drei Monate rückliegt Personal in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen, deren Auffrischungsimpfung mindestens sechs Monate zurückliegt.

Die Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen sollen dabei erneut durch die mobilen Impfteams des Impfzentrums geimpft werden.

Mobile Corona-Impfaktionen in Friedberg, Affing und Schmiechen

Auch mit den mobilen Impfungen geht es in den kommenden Tagen weiter. An diesem Samstag, 5. Februar, wird von 11 bis 15.30 Uhr auf dem Parkplatz der Firma Segmüller geimpft. Am Donnerstag, 10. Februar, ist das mobile Impfteam von 13 bis 18 Uhr in Affing an der Mehrzweckhalle der Grundschule (Mühlweg 4) vor Ort. Am Tag darauf, 11. Februar, findet eine mobile Impfaktion in Schmiechen an der Schmiechachhalle statt (Schulstraße 4).

Bei allen drei Impfaktionen können alle Personen ab zwölf Jahren geimpft werden. Dazu steht Impfstoff von Moderna und Biontech bereit. Wer noch keine 16 Jahre alt ist, muss in Begleitung mindestens eines Sorgeberechtigten sein. Es sind sowohl Erst-, Zweit- als auch Auffrischungsimpfungen möglich. Um die Abläufe vor Ort zu beschleunigen, wird im Vorfeld um Registrierung auf www.impfzentren.bayern gebeten, ohne einen Impftermin zu vereinbaren.

Weitere Familienimpftage in Dasing und Kissing

Für Kinder zwischen fünf und elf Jahren gibt es am Samstag, 19. Februar, ein weiteres Impfangebot. Sowohl im Impfzentrum in Dasing als auch in Kissing findet von 10 bis 17 Uhr wieder ein Familienimpftag statt. Dabei werden die Zweitimpfungen der Familienimpftage am 2. Januar durchgeführt, aber auch Zweitimpfungen von Kindern, die ihre Erstimpfung andernorts vor mindestens drei Wochen erhalten haben. Außerdem sind weitere Erstimpfungen von Kindern ohne vorherige Terminvereinbarung möglich. Neu ist, dass auch alle Personen ab zwölf Jahren sich an den Familienimpftagen gegen Corona impfen lassen können. Bislang war das Familienmitgliedern vorbehalten.

Auch sonst gibt es in den beiden Impfzentren kommende Woche wieder die Möglichkeit, sich auch ohne vorherige Terminvereinbarung impfen zu lassen: