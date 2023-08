Dieser Bürgermeister hat sich als Kunstschreiner verewigt

Das Buch "Altbayern in Schwaben" widmet sich der Heimatgeschichte im Wittelsbacher Land. Friedrich Schwerdtfiehrer war ein besonderer Inchenhofener Bürger.

Schon seit über 20 Jahren gibt der Landkreis die Heimatbuchreihe Altbayern in Schwaben heraus. Wer nun glaubt, die Geschichte des Wittelsbacher Landes wäre längst in vollem Umfang erforscht, wird bei der Lektüre der neuen Ausgabe von vielen neuen bisher unbekannten historischen Aspekten überrascht. Rainer Roos erzählt in seinem Aufsatz von einem besonders tatkräftigen Inchenhofener Bürger.

Der Beitrag Roos' lautet "Der Inchenhofener Kunstschreiner und Bürgermeister Friedrich Schwerdtfiehrer (1676-1760)". Darin zeichnet der Autor das Lebensbild Schwerdtfiehrers nach, dessen kunsthandwerkliche Arbeiten heute noch in den Barockkirchen von Sandizell, Fürstenfeldbruck und Inchenhofen bewundert werden können.

Bei der Ratswahl kommt es in Inchenhofen zu Tätlichkeiten

Schwerdtfiehrers bekannteste und wohl kunstvollste Hauptwerke sind das Chorgestühl von Kloster Fürstenfeld an dem er von 1720 bis 1734 arbeitete, sowie das Gestühl und die Beichtstühle in der Inchenhofener Wallfahrtskirche St. Leonhard. Diese fertigte er zwischen 1710 und 1728 an.

Neben seiner künstlerischen Tätigkeit, die er lange ausübte, war Schwerdtfiehrer noch im stolzen Alter von 73 und 75 Jahren Bürgermeister des Marktes Inchenhofen, nämlich in den zwei Dienstjahren 1749/50 und 1752/53. Eine turbulente Zeit erlebte Schwerdtfiehrer, als es im Dezember 1750 bei der Ratswahl sogar zu Tätlichkeiten kam.

In Inchenhofen ist eine Straße nach Schwerdtfiehrer benannt

Schwerdtfiehrers Grab in Inchenhofen ist schon längst verschwunden, da der Friedhof bei der St. Leonhards-Kirche im Jahre 1803 aufgelöst wurde. Leider existiert im Markt Inchenhofen für diesen herausragenden Künstler kein Denkmal und keine Gedenktafel. Jedoch wurde zu seinen Ehren eine Straße benannt.

Bildunterschrift: 07: Die mit Rankenwerk geschmückten Beichtstühle in der St. Leonhardskirche in Inchenhofen enthalten in der Mitte ovale Gemälde (hier das Motiv Guter Hirte), das Wappen des Abtes Liebhard Kellerer und die Jahreszahl der Fertigung (hier 1718) (Foto: Michael Schmidberger).

Bezug Der ganze Text zu diesem Thema ist im bestens bebilderten Jahrbuch „Altbayern in Schwaben 2022“ nachzulesen. Das Heimatbuch ist im Buchhandel zum Preis von 15,90 € erhältlich (ISBN 978-3-9824401-0-1). Das Buch kann auch direkt beim Landratsamt gekauft werden: www.lra-aic-fdb.de/hier-leben/kultur/altbayern-in-schwaben