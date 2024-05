Drei Betriebsunfälle an einem Tag: Drei Männer stürzen von Leiter und Dach

Die Männer sind in Gaulzhofen, Gundelsdorf und Sand mit Arbeiten an PV-Anlage, Dach oder Fassade beschäftigt. Alle fallen in die Tiefe. Die Polizei ermittelt.

Drei Betriebsunfälle haben sich am Donnerstag im nördlichen Landkreis ereignet. Das teilte die Polizeiinspektion Aichach am Freitag mit. In allen drei Fällen stürzten Arbeiter aus mehreren Metern Höhe von Leitern oder einem Dach. Die drei Männer erlitten dabei Verletzungen.

Der erste Betriebsunfall ereignete sich gegen 8.30 Uhr in der Dorfstraße in Gaulzhofen ( Aindling). Dort verrichtete ein 27-jähriger Mann auf einem Hausdach Arbeiten an einer PV-Anlage. Dabei rutschte er nach ersten Erkenntnissen der Polizei aus und stürzte mehrere Meter in die Tiefe. Er zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den Mann in die Uniklinik nach Augsburg.

In Gundelsdorf bricht die Halterung einer Gerüstleiter

Gegen 10.45 stürzte dann ein 35-jähriger Mann in der Bgm.-Mörtl-Straße in Gundelsdorf bei Fassadenarbeiten von der Leiter eines Baugerüstes. Bisherigen Ermittlungen zufolge war eine Halterung gebrochen, sodass der Arbeiter aus kurzer Höhe auf dem Boden aufschlug. Der Mann erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde ebenfalls in die Uniklinik gebracht.

Der dritte Betriebsunfall ereignete sich schließlich gegen 12.30 Uhr in der Kapellenstraße in Sand (Todtenweis). Dort war ein 56-jähriger Mann mit Dacharbeiten beschäftigt und stürzte von der Leiter mehrere Meter in die Tiefe. Auch er kam mit mittelschweren Verletzungen in die Uniklinik.

Die Polizei führt in allen drei Fällen weitere Ermittlungen zu den genauen Unfallursachen durch. Untersucht wird dabei auch, ob möglicherweise gegen Arbeitsschutzvorschriften verstoßen wurde. (jca)