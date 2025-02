Drei Jahre nach Putins Angriff: So geht es geflüchteten Ukrainern in Aichach-Friedberg

„Am 23. Februar 2022 bereiteten wir uns mit unserer Familie auf den Geburtstag meiner Tochter Anna am 24. Februar vor. Das Wetter war herrlich, wir verbrachten den Tag mit unseren Kindern im nahegelegenen Waldpark. Wir lachten, machten Fotos und genossen die Zeit. Meine Enkelin Anita war sechs Jahre alt, Amina zwei. Nichts deutete auf das kommende Unheil hin.“ Mit diesen Worten beginnt Nataliia Dobroshenko ihren Rückblick auf das, was vor drei Jahren passiert ist: Am 24. Februar 2022 begann der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Er veränderte ihr Leben, das ihrer Familie und das von über 3000 Ukrainerinnen und Ukrainer, die seit Kriegsbeginn allein in den Landkreis Aichach-Friedberg geflüchtet sind.

