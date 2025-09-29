Drei Kammersieger aus dem Landkreis bei der Deutschen Meisterschaft im Handwerk

Nach dem Erfolg von Schreinergeselle Moritz Wagner aus Weißenhorn bei den EuroSkills in Dänemark machen sich derzeit die nächsten Aspiranten auf den Weg zu internationalen Medaillen. Bei der Deutschen Meisterschaft im Handwerk, den German Craft Skills, werden in diesem Jahr wieder die besten Nachwuchshandwerkerinnen und -handwerker gekürt. Der Wettbewerb hat auf schwäbischer Ebene stattgefunden und die Siegerinnen und Sieger im Bereich der Handwerkskammer für Schwaben wurden im Atrium der Kammer in Augsburg mit zahlreichen Gästen aus Politik, Bildung, Wirtschaft und Gesellschaft geehrt. Insgesamt 62 junge Menschen werden Bayerisch-Schwaben bei den Wettkämpfen der Deutschen Meisterschaft im Handwerk auf Landesebene vertreten und um den Einzug ins Bundesfinale kämpfen. Auch aus dem Landkreis sind drei Kammersieger dabei.

Hans-Peter Rauch, Präsident der HWK Schwaben, sprach den jungen Kammersiegern seine Anerkennung aus: „Wir sind hier heute zusammengekommen, um Menschen zu feiern, die das Beste gegeben haben und die dafür nun ausgezeichnet werden. Sie, liebe Kammersiegerinnen und Kammersieger, haben in Ihrem Gewerk gezeigt, was möglich ist. Und dass Talent, Disziplin und Leidenschaft zusammen Großes bewirken. Sie dürfen heute stolz auf sich sein. Wir alle sind es natürlich auch. Denn Sie zeigen, wie stark das Handwerk in unserer Region ist.“

Rauch zeigte anschließend Parallelen zwischen Sport und Handwerk auf, wo es auf die gleichen Eigenschaften ankomme, um Erfolg zu haben. Und er hob die beeindruckende Leistung des Schreiner-Gesellen Moritz Wagner hervor. Auch die aktuellen Kammersieger hätten die Chance, es zu einem Wettbewerb auf internationaler Ebene zu schaffen und eine Medaille zu gewinnen. Wichtig sei, so Rauch, sich immer auch bewusst zu sein, wie viele verschiedene Faktoren ein solcher Erfolg habe: „Daher möchte ich besonders Ihrem Team und Ihren Trainern danken: den Betrieben und Ausbildern. Ohne Ihr Engagement und Ihre Unterstützung könnten wir keine so tolle handwerkliche Qualität ehren.“

Die Nachwuchshandwerkerinnen und -handwerker haben jetzt die Chance, sich auf Landesebene das Ticket für den Bundesentscheid zu sichern. Beim Wettkampf auf Landesebene geht es aber nicht nur darum, sondern auch um attraktive Weiterbildungsprämien. Die drei Erstplatzierten erhalten in allen Wettbewerbsberufen Gutscheine in Höhe von jeweils 9135 Euro für eine Weiterbildung ihrer Wahl. Kammersieger aus dem Landkreis sind Annika Bestele (Malerin und Lackiererin) bei Wagner Fassaden in Affing, Maximilian Kügle (Metallbauer) bei Josef Brettmeister, Kühbach, Vitus Brandmair (Schreiner), bei Fischer Innenausbau in Todtenweis.

Bei der Feier der Kammersieger werden jedes Jahr auch besondere Leistungen von Handwerksbetrieben im Ausbildungsengagement geehrt. Für den dritten Kammersieg in einer Firma gibt es die Silberne Ehrennadel des Schwäbischen Handwerks. In diesem Jahr erhielt die Auszeichnung Oliver Wetzenbacher von der Südstahl aus Mertingen. Darüber hinaus wurde Josef Leberle, Ausbildungsleiter der Bauinnung Nordschwaben in Nördlingen, mit dem Goldenen Meisterbrief geehrt. Leberle ist Trainer der deutschen Nationalmannschaft der Stahlbetonbauer und konnte in der Vergangenheit schon viele Erfolge einfahren. Zuletzt holte er mit seinem Team bei den EuroSkills in Dänemark die Bronzemedaille. (AZ)

