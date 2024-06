Aichach-Friedberg

06:00 Uhr

Droht in Aichach-Friedberg nach dem Hochwasser nun eine Mückenplage?

Plus Die Folgen des Hochwassers sind in Aichach-Friedberg weiter sicht- und spürbar. Welche Risiken die Behörden sehen, wo sie Entwarnung geben und was Bürger beachten müssen.

Viele Spuren, die das Hochwasser vom ersten Juni-Wochenende im Landkreis Aichach-Friedberg hinterlassen hatte, wurden bereits beseitigt. Die Flüsse und Bäche sind überwiegend in ihre Bette zurückgekehrt, die Pegel deutlich zurückgegangen. Doch die Überschwemmungen bleiben nicht ohne Folgen: Beim Verzehr von Feldfrüchten oder Baden in Naturseen gibt das Gesundheitsamt konkrete Empfehlungen ab. Auch zu einer drohenden Mückenplage hat die Behörde eine klare Einschätzung.

Mücken benötigen Feuchtigkeit und mögen stehende Gewässer. Nach dem Hochwasser prägen noch immer Pfützen und feuchte, schlammige Böden das Landschaftsbild. Das Gesundheitsamt sagt dazu: "Für Mücken sind das ideale Brutbedingungen: Denn sie legen ihre Eier bevorzugt in stehenden Gewässern und Feuchtgebieten ab." Vor allem, wenn auf Nässe hohe Temperaturen folgen, steige die Flug- und Stechaktivität. "Daher ist mit einer deutlichen Zunahme der Mückenpopulation zu rechnen."

