Eberhofer-Bruder Wittmann erzählt in Aichach vom "Wahnsinn am Nockherberg"

Plus Der aus Alsmoos stammende Schauspieler Gerhard Wittmann kommt zur Amateur-Theatertagung nach Aichach. Er hält Fachvorträge. Und er plaudert aus dem Nähkästchen.

Man kennt den 59-jährigen Wittmann vom Theater und aus Film und Fernsehen. Unter anderem spielt er den Leopold Eberhofer in den gleichnamigen Krimis, den Ta­xifahrer in einem bekannten Werbe­spot mit Dirk Nowitzki und natürlich den Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter auf dem Nockherberg. Zur Weiterbildung der anwesenden Laienschauspieler- und Schauspielerinnen hielt Wittmann drei Kurzvorträge.