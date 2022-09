EDV an Kreisschulen im Wittelsbacher Land hat viele Schwachstellen

Plus Weiterführende Schulen in Aichach-Friedberg haben Defizite bei digitaler Ausstattung und Datennetzen. Das zeigt eine Analyse. Ein Punkt ist demnach besonders kritisch.

„Eigentlich sieht es gut aus.“ Das war nur der Einleitungssatz von EDV-Spezialist Michael Tuchscherer, der den Zustand der digitalen Ausstattung und Netze der kreiseigenen Schulen analysiert hat. Positiv: An allen zwölf Standorten gebe es Glasfaseranschlüsse und die Klassenzimmer seien standardisiert mit PCs und Beamer ausgerüstet. Danach folgte auch schon das dicke „aber“ von Tuchscherer. Er listete im Bildungsausschuss des Kreistags die Defizite auf.