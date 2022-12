Aichach-Friedberg

Egal ob Niedrig- oder Hochwasser: In der Ach ist immer giftiges PFC

Plus Die Gift-Belastung der Friedberger Ach ist nahezu unverändert. Über der Quelle des Giftproblems bei Penzing liegt nun eine Plane. Wann wird grundlegend saniert?

Egal, ob extremer Niedrigstand und Fischsterben nach einer Dürre wie in diesem Sommer, nach Dauerregen mit Überflutungen oder bei Normalstand – das größte Problem der Friedberger Ach bleibt konstant: Das Bachwasser ist mit dem giftigen PFC belastet. Die Werte seien mehr oder weniger unverändert, bestätigt das Wasserwirtschaftsamt in Donauwörth auf Anfrage unserer Redaktion. Wie lange noch, können auch Gutachten nicht beantworten. Experten sprechen von Jahrzehnten. Und solange an der Quelle des Giftproblems am ehemaligen Fliegerhorst Penzing keine grundlegende Sanierung erfolgt, fließt die Giftfracht durch das Wittelsbacher Land und bis zur Donau.

