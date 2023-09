Aichach-Friedberg

Im Landkreis werden ehrenamtliche Schutzengel für Schulkinder gesucht

Regelmäßig steht Tina Harder ab diesem Dienstag wieder in Aichach frühmorgens als Schulweghelferin am Plattenberg in der Nähe des Kreisguts. Sie und rund ein Dutzend weitere Helferinnen und Helfer sorgen dafür, dass Schulkinder hier sicher über die Straße kommen.

Verkehrshelfer sorgen in Aichach-Friedberg dafür, dass Schulkinder sicher über die Straße kommen. Doch nicht überall, wo es aus Sicht von Eltern nötig wäre, gibt es welche.

Neongelb leuchtet die Verkehrshelfer-Weste von Tina Harder. Sie steht am Plattenberg in Aichach, ihre weiß-rote Kelle locker in der Hand. Die Autofahrer haben sie genau im Blick. Viele bremsen vor dem gesicherten Überweg nahe dem Kreisgut ab. Ebenso ein Radler. An diesem Morgen ist Harder "außer Dienst" und nur schnell für ein Foto vorbeigekommen. Die Schulkinder genießen einen der letzten Tage ihrer Sommerferien. Doch ab diesem Dienstag sind sie wieder unterwegs und Harder sowie 13 weitere Helferinnen und Helfer sorgen täglich dafür, dass sie morgens sicher über die Straße gelangen. Sie gehören zu rund 100 ehrenamtlichen Verkehrshelfern im Landkreis Aichach-Friedberg. Doch nicht für alle kritischen Stellen finden sich Freiwillige.

Seit 2016 existiert der gesicherte Überweg am Plattenberg. "Wir haben damals festgestellt, dass es dort keine sichere Überquerungsmöglichkeit gibt", sagt Harder. Zu jener Zeit galt auf der Straße noch Tempo 30, betont die 47-Jährige. Seit 2017 sind dort 50 Stundenkilometer erlaubt - zum Leidwesen zahlreicher Eltern, die sich um die Sicherheit ihrer Kinder sorgen.

