Ehrung für die besten Mittelschülerinnen und -schüler im nördlichen Landkreis

Bei einem Festakt würdigen Landrat und Schulamtsdirektorin die hervorragenden Leistungen der 17 besten Absolventinnen und Absolventen im Landkreis Aichach-Friedberg.

Ehre wem Ehre gebührt! Landrat Klaus Metzger lud auch dieses Jahr wieder zur Ehrung der besten Mittelschülerinnen und Mittelschüler des Landkreises ins Kreuzgratgewölbe des ehemaligen Kreisgutes ein. Die 13 Absolventinnen und Absolventen mit dem besten Qualifizierenden Abschluss der Mittelschule sowie vier Jugendliche mit dem besten Mittleren Schulabschluss der Mittelschule waren mit Eltern, Geschwistern und Lehrkräften der Einladung gefolgt.

Für die Schülerinnen und Schüler in Aichach-Friedberg gibt es Gutscheine

Beim Festakt würdigte der Landrat die hervorragenden Leistungen der Schulbesten und wünschte für die Zukunft viel Erfolg. Er lobte den Ehrgeiz, die Zuverlässigkeit und das Durchhaltevermögen der Jugendlichen, die für diese außerordentlichen Ergebnisse nötig sind. Nach der gelungenen Schulzeit gab Metzger bewusst keine Ratschläge. Der Landrat appellierte jedoch an die Schulabgänger, solch großartiges Engagement auch im Ehrenamt einzusetzen. Zudem wünschte er den Absolventen stets Menschen, die es gut mit ihnen meinen, die sie unterstützen und voranbringen, bei allem, was sie erreichen möchten.

Im Namen des Staatlichen Schulamtes gratulierte Schulamtsdirektorin Claudia Genswürger den jungen Damen und Herren. Auch wenn die vergangenen beiden Schuljahre ohne Einschränkungen durch Corona abliefen, machte Genswürger auf die schulischen Folgen der Pandemie aufmerksam. Dazu erklärte sie den Aufbau des Lehrplans an einem Beispiel aus der Mathematik. Deutlich wurde hier, dass die Lehrplanthemen jedes Jahr wiederholt werden und dass dann darauf aufgebaut wird.

Corona wirkte sich auch auf die diesjährigen Absolventen aus

Die unerwarteten Schulschließungen im März 2020 machten einen Schnitt in den Lernprozess. Zu diesem Zeitpunkt waren die heutigen Absolventen in der sechsten oder siebten Klasse. Der fehlende Unterricht hinterließ Lücken. Genswürger lobte die Schüler, die mit Bravour das Versäumte aufgearbeitet haben und nun mit herausragenden Ergebnissen glänzen.

Zudem richtete die Schulamtsdirektorin den Blick auf die Abschlussprüfungen. Für den Erwerb des Qualifizierenden Abschlusses mussten sich die Schüler in Mathematik, Deutsch und in zwei weiteren, selbst zu wählenden, Fächern prüfen lassen. Auch die Projektprüfung fließt in die Gesamtnote mit ein.

Die Schüler der Mittleren-Reife-Klassen hatten keine Wahlmöglichkeiten. Sie mussten sich in Mathematik, Deutsch und Englisch auf erhöhtem Anforderungsniveau prüfen lassen und eine Projektprüfung ablegen. Für die außerordentlichen Leistungen überreichten Birgit Cischek von der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen und Rainer Genswürger von der Stadtsparkasse Augsburg den Schülern Geldgutscheine als Anerkennung und Wertschätzung.

Die Besten beim Qualifizierenden Abschluss (QA) der Mittelschule:

Geschwister-Scholl-Mittelschule Aichach : Fynn Offner 2,0

: 2,0 Mittelschule Aindling : Daniel Erfurt 2, Louis Wieczorek 2

: 2, 2 Mittelschule Hollenbach : Elias Reichhold 1,5

: 1,5 Mittelschule Kühbach : Michael Wagner 1,7, Sebastian Beggel 1,7

: 1,7, 1,7 Mittelschule Pöttmes : Kristina Dierle 1,5

: Kristina Dierle 1,5 Mittelschule Sielenbach : Julia Blum 1,7

Die Besten beim Mittleren Abschluss (MSA) der Mittelschule: