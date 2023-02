Geflüchtete aus der Ukraine und ihr Schicksal: "Unser Leben wurde zerstört"

Von Marina Wagenpfeil - vor 19 Min. Artikel anhören Shape

Seit einem Jahr herrscht Krieg in der Ukraine, viele Menschen mussten fliehen. Knapp 1500 von ihnen leben im Landkreis Aichach-Friedberg. Einige erzählen hier ihre Geschichte.

Am 20. März 2022 stieg der Ukrainer Vitali Mazbor in Rumänien in einen Bus. Zuvor war er mit seiner Frau Luba und den beiden Töchtern über die Grenze bei Czernowitz vor dem Krieg geflohen, der am 24. Februar 2022 seinen Anfang nahm. Wohin der Bus fuhr, wusste Mazbor nicht. Es war ihm auch egal. Nach einer langen Fahrt kam er mit seiner Familie schließlich in Friedberg an. Seit Russland den Krieg mit seinem Nachbarland begonnen hat, sind knapp 2000 Menschen von dort in den Landkreis Aichach-Friedberg gekommen. Fast 1500 von ihnen leben nach einem knappen Jahr immer noch hier, der Weg nach Hause bleibt ihnen durch den Krieg verwehrt. Geflüchtete, Behördenchefin und Helferinnen ziehen Bilanz über ein außergewöhnliches Jahr.

