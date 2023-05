Einbruchserie? Polizei Aichach meldet fünf Einbrüche in vier Tagen

Zwischen dem 11. und 14. Mai sind ein oder mehrere Täter in der Region um Aichach in mehrere Häuser eingebrochen. Der Sachschaden ist immens.

Gleich fünf Einbrüche hat es in den vergangenen Tagen in Petersdorf, Inchenhofen, Hollenbach und Aichach gegeben. Das teilt die Polizei mit. Innerhalb kurzer Zeit seien das relativ viele Einbrüche, so Inspektionsleiter Michael Jakob. Ob es einen Zusammenhang gebe, sei aber noch völlig unklar. "Momentan können wir nicht ausschließen, ob es auch einfach eine zufällige Häufung war", erklärt der Polizist. Nicht immer waren die Täter dabei erfolgreich. Doch der Sachschaden insgesamt ist enorm.

Alsmoos (Petersdorf): Zwischen Donnerstag, 11. Mai, 18.45 Uhr, und Freitag, 12. Mai, 7 Uhr hebelte ein unbekannter Täter ein Fenster am Kindergarten in der Amselstraße im Petersdorfer Ortsteil Alsmoos auf. Er durchsuchte die Räume ohne Erfolg und floh ohne Beute. Der Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro.

Inchenhofen: Am Freitag, 12. Mai, zwischen 20.40 und 22.50 Uhr ist ein Einbrecher in ein Einfamilienhaus "Am Weiherbach" in Inchenhofen durch ein Erdgeschossfenster eingestiegen. Auch hier machte er zwar keine Beute, verursachte aber einen mehrere hundert Euro hohen Sachschaden.

Motzenhofen (Hollenbach): Einen weiteren Einbruch meldet die Polizei in Motzenhofen am frühen Samstagmorgen, 13. Mai, zwischen 2.30 und 3 Uhr. Ein Unbekannter hebelte die Türe zum Technikraum einer Autowaschanlage im Gewerbering auf und brach den Kassenautomaten auf. Laut Polizei entwendete er Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 2000 Euro.

Aichach: Zu einem ähnlichen Einbruch ebenfalls in einer Autowaschanlage – dieses Mal in der Rudolf-Diesel-Straße in Aichach. Wie die Polizei mitteilt, drang ein Täter zwischen Samstag, 13. Mai, 13 Uhr, und Sonntag, 14. Mai, 8 Uhr, in den Betriebsraum ein und brach den Geldautomaten auf. Er erbeutete Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Der Sachschaden liegt bei mindestens 3000 Euro.

Griesbeckerzell (Aichach): Außerdem brach ein unbekannter Täter zwischen Samstag, 13. Mai, 20 Uhr, und Sonntag, 14. Mai, 11.30 Uhr, in eine Mehrparteienhauswohnung in der Lorenzstraße im Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell ein. Der Einbrecher schlug ein Fenster im Erdgeschoss ein und durchsuchte die Wohnung. Er erbeutete dabei laut Polizei Schmuck und Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich. Der Sachschaden beläuft sich auch hier auf mehrere Tausend Euro.

In allen fünf Fällen bittet die Polizei Aichach um Hinweise unter der Telefonnummer 08251/89890. (AZ)