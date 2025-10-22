Eine ganze Klasse wird im „Toten Winkel“ unsichtbar

Auch in diesem Jahr besucht die Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg alle Grundschulen im Landkreis und führt dort ihren bewährten Verkehrssicherheitstag zum Programm der Deutschen Verkehrswacht „FahrRad…aber sicher!“ durch. Einen Schwerpunkt des Verkehrsunterrichts bildet die eindrucksvolle Demonstration des „Toten Winkels“ – einer Gefahrensituation, die für Kinder und auch für Erwachsene im Straßenverkehr oft schwer einzuschätzen ist. Mit einem eigens organisierten Schulbus und einer speziellen Toter-Winkel-Folie machen die Moderatoren der Kreisverkehrswacht sichtbar, wie groß der Bereich des Toten Winkels ist, den ein Busfahrer trotz Spiegel nicht einsehen kann. Staunend erlebten die Schülerinnen und Schüler auf dem Fahrersitz selbst, wie eine ganze Klasse plötzlich „unsichtbar“ wird. Der praktische Bezug beeindruckt die Kinder nachhaltig: Sie lernen, dass man erst dann die Straße überqueren darf, wenn der Bus abgefahren ist und freie Sicht in beide Richtungen besteht. Verstärkt wird diese Problematik mittels eines themenbezogenen Filmbeitrages im Klassenzimmer. Mit viel Engagement und pädagogischem Feingefühl trägt die Kreisverkehrswacht so seit vielen Jahren dazu bei, das Bewusstsein junger Verkehrsteilnehmer zu schärfen und bestimmte Verhaltensweisen zu verinnerlichen, damit alle Kinder sicher ankommen.

