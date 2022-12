Eisglätte: Wittelsbacher Land kommt gut durch den Tag

Trotz des Glatteises gibt es im Landkreis Aichach-Friedberg bis zum späten Nachmittag keine Unfälle – und keinen Schulausfall. Der Winterdienst ist fleißig im Einsatz.

Die Unwetterwarnungen kamen zeitweise im Minutentakt: Glatteis war für den Landkreis Aichach-Friedberg angekündigt. Die Menschen im Wittelsbacher Land sind damit aber offenbar gut zurechtgekommen. Bis 17.30 Uhr registrierte die Aichacher Polizei keinen einzigen Glätteunfall. Das dürfte daran liegen, dass viele unnötige Wege angesichts der Warnungen lieber sein ließen, aber auch daran, dass die Bauhöfe fleißig im Einsatz waren wie am Aichacher Stadtplatz.

Winterdienst ist mit allen Fahrzeugen im Einsatz

Der Aichacher Stadtbauhof war laut Leiter Michael Neumeyer ab etwa 10.30 Uhr mit allen 16 Fahrzeugen und vier Handräumern im Einsatz. Etwa fünf Stunden dauert deren Tour durch das Stadtgebiet. Der Kreisbauhof war ab etwa zehn Uhr, als Niederschläge einsetzten, mit sieben Fahrzeugen unterwegs, berichtet Wolfgang Müller, Pressesprecher am Landratsamt, auf Anfrage unserer Redaktion. Auch am Abend rückten die Fahrzeuge nochmals aus.

Bereits seit Dienstag waren Landratsamt, Schulamt und einige Schulleiter in Hab-acht-Stellung, ob der Unterricht am Mittwoch ausfallen muss. Weil es am Morgen noch kein Glatteis gab, konnte der Schulbetrieb aber normal stattfinden, so Müller.

Die schwierigen Verkehrsverhältnisse führten mehrfach zu Zwischenfällen auf der A8. Auf dem Abschnitt zwischen Adelzhausen und München gab es mehrere Unfälle, es kam zu Stauungen. Gravierende Vorfälle gab es laut einem Sprecher der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck bis zum Abend jedoch nicht.

