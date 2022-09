Welche Möglichkeiten zum Energiesparen gibt es im Wittelsbacher Land?

Bei einer Aktionswoche im Oktober können sich Interessierte im Landkreis Aichach-Friedberg von Fachleuten kostenlos beraten werden. Auch Führungen werden angeboten.

Angesichts von Klimawandel, Gasknappheit und enorm gestiegener Preise ist Energiesparen das Gebot der Stunde. Welche Möglichkeiten haben Hausbesitzer und Bauherren? An welchen Stellen kann jeder an der Energieschraube drehen? Antworten auf Fragen wie diese gibt es bei einer Themenwoche, an der sich auch der Landkreis Aichach-Friedberg beteiligt. Vom 10. bis 23. Oktober reicht das Angebot von Vorträgen und digitalen Veranstaltungen bis hin zu Führungen.

Die Fachstelle für Klimaschutz des Landratsamtes Aichach-Friedberg beteiligt sich laut einer Mitteilung mit Partnern wie dem Modernisierungsbündnis Wittelsbacher Land, der Verbraucherzentrale Bayern oder der Volkshochschule (Vhs) Aichach-Friedberg an den Themenwochen Energiebildung des Bayerischen Wirtschaftsministeriums.

Wer möchte Wasserkraftanlage an der Friedberger Ach besichtigen?

In Zusammenarbeit mit der Vhs haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, bei kostenlosen Führungen Einblicke in die Gewinnung von regenerativen Energien im Wittelsbacher Land zu bekommen und sich mit Anlagenbetreibern über deren Erfahrungen auszutauschen. Es werden Führungen bei der Kleinwasserkraftanlage an der Friedberger Ach (14. Oktober), einem Passivhaus in Merching (21. Oktober) und einer Biogasanlage im Friedberger Stadtteil Wiffertshausen (23. Oktober) angeboten. Anmeldungen sind unter https://www.vhs-aichach-friedberg.de möglich.

Seit 2021 gibt es entlang ausgewählter Energielehrpfad-Stationen zwei Energie-Quiztouren im Wittelsbacher Land, die mit einem Gewinnspiel verknüpft sind. (Er)fahren Sie klimaneutral mit dem Rad die Energie-Quiztouren und sammeln Sie mithilfe der Schautafeln an den einzelnen Stationen Hinweise für das Gewinnspiel. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Nähere Infos unter: https://lra-aic-fdb.de/landkreis/klimaschutz/projekte/bildung.

Welches Dach im Wittelsbacher Land ist für Photovoltaik geeignet?

Im Rahmen des über das EU-Programm Leader geförderte Projekt "Klimafreundliche Dächer im Wittelsbacher Land" bietet die Fachstelle für Klimaschutz in Kooperation mit der Vhs am 17. Oktober um 19 Uhr das Online-Seminar "Mit dem Solarpotenzialkataster zur eigenen PV-Anlage" an. Mit diesem Kataster (https://www.solare-stadt.de/aichach-friedberg/Start) können Interessierte sich schnell, unkompliziert und kostenlos über die Eignung ihres Hausdaches zur Nutzung von Solarenergie oder Dachbegrünung informieren. Die Anmeldung läuft über die Vhs. Zusätzlich findet am 21. Oktober ab 19 Uhr ein Solarabend im Gasthof "Zum Baderwirt" in Inchenhofen statt. Hier können Interessierte mit einem Experten über die Anwendungsmöglichkeiten und die Umsetzung von Solarenergie sprechen. Um Anmeldung für die jeweilige Veranstaltung unter 08251/92 232 oder klimainfo@lra-aic-fdb.de wird gebeten.

In Kooperation mit der Verbraucherzentrale Bayern können sich Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer bei kostenlosen Online-Sprechstunden von 12.30 bis 14 Uhr zu den Themen Heizungserneuerung (11. Oktober) oder Photovoltaik (19. Oktober) interaktiv beraten lassen. Die Teilnehmenden können sich im Anschluss in einem Impulsvortrag in sogenannten Break-Out-Räumen informieren und einem regionalen Energieberater Fragen stellen. Eine Anmeldung für die Online-Sprechstunde ist unter https://next.edudip.com/de/webinar/online-sprechstunde-heizung/1800032 (Heizung) und unter https://next.edudip.com/de/webinar/online-sprechstunde-photovoltaik/1799504 notwendig.

Regionale Fachleute beraten Interessierte kostenlos

Für alle Fragen bei Neu- und Altbau rund um das Thema Energie bietet die Fachstelle für Klimaschutz in Kooperation mit der Verbraucherzentrale unabhängig von der Aktionswoche eine telefonische Energieberatung an (Montag bis Donnerstag 8 bis 18 Uhr, Freitag 8 bis 16 Uhr). Ferner können kostenlose Energieberatungen und eine PV-Spezialberatung mit regionalen Energieberatern in 45-minütigen Einzelgesprächen zur individuellen Wohn- und Gebäudesituation genutzt werden. Telefonische Beratung und Anmeldung unter 08251/92 4814.

Wer Energie sparen und den steigenden Preisen entgegenwirken möchte, kann sich im Landratsamt für zwei Wochen kostenlos Messgeräte gegen eine Kaution von 20 Euro ausleihen, um aktiv die größten Stromfresser im Haushalt zu finden. Reservierungen sind unter 08251/92 259 möglich. Weitere Informationen unter www.lra-aic-fdb.de/klimaschutz.