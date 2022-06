Erster Jugendkreistag in Schwaben im Kreis Aichach-Friedberg gegründet

Der neu gegründete Jugendkreistag im Landkreis Aichach-Friedberg soll eine starke Stimme für die Jugend sein. Im Juli soll er sich erneut treffen.

Der erste Jugendkreistag in Schwaben ist jetzt im Wittelsbacher Land gegründet worden. Kürzlich fand die konstituierende Sitzung statt. Er setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern aller Schulen aus dem gesamten Landkreis zusammen.

Kinder und Jugendliche haben bisher wenig Mitbestimmungsmöglichkeiten in unserer Gesellschaft. Sie können nicht an Wahlen teilnehmen, können keine politischen Ämter übernehmen und müssen politische Entscheidungen den erwachsenen Politikerinnen und Politikern überlassen. Im Landkreis Aichach-Friedberg will man diesen Zustand ändern und jungen Menschen ermöglichen, sich an politischen Entscheidungen zu beteiligen.

Junge Leute sollen sich aktiv beteiligen können

Landrat Klaus Metzer sagt: „Wir wollen jungen Menschen die Möglichkeit geben, sich aktiv an der Gestaltung des Landkreises Aichach-Friedberg zu beteiligen, jugendrelevante Themen zu diskutieren und die Interessen der jungen Menschen in der Kommunalpolitik zu vertreten.“ Entsprechend wurde nun der Jugendkreistag Aichach-Friedberg gegründet, der kürzlich seine konstituierende Sitzung hatte. Damit ist der Landkreis Vorreiter in ganz Schwaben, wo es bisher noch kein entsprechendes Gremium gibt.

Die Mitglieder des Jugendkreistags setzen sich aus Vertreterinnen und Vertretern aller Schulen aus dem ganzen Landkreis zusammen. Gleich zur ersten Sitzung kamen 32 Jugendliche aus 20 Schulen aller Schularten. „Wir sind begeistert davon, dass so viele Jugendliche hier mitmachen und gleich konkrete Ideen mitbringen, wie sie die Lebenswelt der Jugend im Landkreis verbessern wollen.“

Zu seiner konstituierenden Sitzung ist der im Landkreis Aichach-Friedberg neu gegründete Jugendkreistag kürzlich im Landratsamt in Aichach zusammengetreten. Unser Bild zeigt das Gremium mit Landrat Klaus Metzger, Götz Gölitz (Bildungsbüro) und Matthias Matuschka (Kreisjugendpfleger). Foto: Melanie Royer, Landratsamt

Der Landrat ist qua Satzung Vorsitzender des Jugendkreistags und leitet die Sitzungen wie beim „echten“ Kreistag. Bei Abstimmungen hat der Landrat aber auch nur eine Stimme wie auch alle Jugendlichen. Damit der Jugendkreistag auch konkrete Entscheidungen treffen kann, verfügt er über ein eigenes Budget von 5000 Euro, über das er selbst entscheidet. Bei teureren Vorhaben muss er sich an den Kreistag mit seinen Ausschüssen wenden und sich dort für die eigenen Ideen einsetzen.

In der ersten Sitzung wurde der Grundstein für die weitere Zusammenarbeit in dem Gremium gelegt. Grundlegende Fragen, wie man künftig zusammenarbeiten will und welche Themen man sich vornehmen möchte, wurden angesprochen. Auf Wunsch der Mitglieder des Jugendkreistags soll gleich im Juli ein weiteres Treffen erfolgen, um erste Themen zu diskutieren und sich auch besser kennenzulernen. (AZ)