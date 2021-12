Erster Omikron-Fall im Landkreis Aichach-Friedberg nachgewiesen

Plus Es war nur eine Frage der Zeit bis auch im Wittelsbacher Land die Omikron-Corona-Variante nachgewiesen wird. Welche Quarantäneregelungen in solchen Fällen gelten.

Vor einer Woche wurde der erste Omikron-Fall im Landkreis Augsburg nachgewiesen. Nun ist die neueste Coronavirus-Variante auch im Landkreis Aichach-Friedberg offiziell angekommen, wie das Landratsamt mitteilt. Davon betroffen ist eine Frau aus dem Landkreis, die nicht von einer Auslandsreise zurückgekehrt ist. Der Geschäftsführer der Kliniken an der Paar, Dr. Hubert Mayer, sagte vor einigen Tagen im Gespräch mit dieser Redaktion, er sei davon überzeugt, dass Omikron schon lange hier sei. Um die als besorgniserregende Virusvariante so gut wie möglich einzudämmen, gibt es besondere Quarantäneregelungen.