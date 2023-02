Erweiterung der Beruflichen Oberschule in Friedberg wird geschoben

Plus Der Kreistag verabschiedet den Haushalt 2023 und nimmt das FOS/BOS-Erweiterung zunächst aus dem Programm. Die Verschuldung würde den Kreis handlungsunfähig machen.

Der Haushalt des Wittelsbacher Landes für das laufende Jahr ist unter Dach und Fach. Der Kreistag hat den Etat am Montag mit 47:7-Stimmen verabschiedet und ist dabei dem Vorschlag von Landrat Klaus Metzger gefolgt, die Erweiterung der Beruflichen Oberschule (FOS/BOS) in Friedberg zunächst zu verschieben.