Aichach-Friedberg

18:00 Uhr

Es tut sich was: Praxis, Friseur, Hofladen und Café eröffnen

Plus In Gemeinden im Landkreisnorden feiern Hofläden, Friseur, eine Naturheilpraxis und ein Café ihre Neueröffnung. Was sich alles getan hat.

Von Josef Abt, Sofia Brandmayr, Josef Abt, Sofia Brandmayr, Gerlinde Drexler , Peter Haug Artikel anhören Shape

Im nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg hat sich etwas getan in der Geschäftswelt. Neue Hofläden bieten regionale Produkte oder Geflügel aus hofeigener Schlachtung an. Zwei Freundinnen haben sich mit einem Friseursalon selbstständig gemacht und Mutter und Tochter gemeinsam eine Praxis eröffnet. Graffity-Kunst ziert ein neues Café und eine Anwaltskanzlei hat ein neues Büro eröffnet. Hier ein Überblick über die Neuerungen in den Gemeinden:

