Essbar oder nicht? Diese Pilze wachsen im Wittelsbacher Land

Zahlreiche Pilze im Landkreis Aichach-Friedberg sind sehr schmackhaft, andere können dagegen schwere Beschwerden auslösen. Eine Pilzwanderung mit Sabine Mengel.

Zwischen Dornen, Fichten unter Moos und an Baustämmen wachsen sie – von Laien unentdeckt, doch Sabine Mengel hat ein Auge für sie: Pilze. Kein Wunder, die 52-Jährige ist Pilzexpertin, geht seit Jahrzehnten selbst regelmäßig in die Schwammerl, organisiert für die Volkshochschule Pilzwanderungen im Wittelsbacher Land. Doch Pilze sind nicht nur ihr Hobby, sondern sie ist auch offizielle Pilzsachverständige der Deutschen Gesellschaft für Mykologie – und damit Ansprechpartnerin, wenn jemand etwa seine Pilzfunde vor dem Essen überprüfen lassen will. "Dieses Angebot nutzen allerdings viel zu wenige Menschen", findet die Obergriesbacherin. Zwar laufen Pilzvergiftungen nicht immer so dramatisch ab wie bei dem Paar aus dem Landkreis Aichach-Friedberg, das nach dem Verzehr von Grünen Knollenblätterpilzen schwere Leberschäden erlitten hat. Doch Vorsicht ist bei der Pilzsuche immer geboten.

Beim Pilzesammeln in Aichach-Friedberg ist Vorsicht geboten

Denn neben zahlreichen essbaren und schmackhaften Pilzen oder zwar essbaren, aber weniger schmackhaften Exemplaren gibt es in der Region auch viele Pilze, die gefährlich sind. "Es gibt viele Arten, die schwere Magen-Darm-Beschwerden hervorrufen können, aber nicht tödlich sind. Andere wiederum greifen Organe an und verursachen schwere, manchmal gar tödliche Symptome", erklärt Sabine Mengel. Die Gifte und deren Symptome seien von Pilz zu Pilz unterschiedlich: "Der Grüne Knollenblätterpilz greift die Leber an; der Spitzgebuckelte Raukopf verursacht Nierenschäden", nennt Mengel zwei Beispiele. Teilweise treten die Beschwerden auch mit großer Verzögerung auf.

Besonders gemein ist der Kahle Krempling. Er ist erst ab dem zweiten Verzehr potenziell tödlich. "Manche Personen bilden beim ersten Essen Antikörper, die bei weiterem Verzehr zu einem leukämieähnlichen Krankheitsbild führen können." Andere zeigen jedoch keinerlei Reaktion und können den Kahlen Krempling ein Leben lang ohne Probleme essen.

Diese Pilze sollte man auf keinen Fall essen

Der Kahle Krempling sollte nicht verzehrt werden, da er beim zweiten Essen möglicherweise tödlich sein kann. Foto: Marina Wagenpfeil

Der Geflecktblättrige Flämmling schmeckt unangenehm bitter und ist magen-darm-giftig. Foto: Marina Wagenpfeil

Der Narzissengelbe Wulstling ist zwar nicht tödlich, aber dennoch giftig. Foto: Marina Wagenpfeil

Der Grüne Knollenblätterpilz ist dagegen potenziell tödlich. Er greift die Leber an. Foto: Marina Wagenpfeil

Der Gifthäubling (auf dem Stamm) ist, wie der Name verrät, einer der tödlichsten Pilze aus der Region. Auch er schädigt die Leber. Foto: Marina Wagenpfeil

Der Fliegenpilz ist vielen bekannt als nicht essbar. Dsa ist auch der Fall, aber es gibt weitaus gefährlichere Pilze. Foto: Marina Wagenpfeil

Der Grünblättrige Schwefelkopf löst Erbrechen und Durchfall aus und ist damit magen-darm-giftig. Foto: Marina Wagenpfeil Zurück Vorwärts

Das zeigt, wie komplex die Diagnose einer Pilzvergiftung sein kann. Der Giftnotruf greift deshalb auf Pilzsachverständige wie Sabine Mengel zurück. Anrufer aus der Region um Aichach werden bei dem Verdacht an sie weiterverwiesen. Zunächst versucht die Obergriesbacherin sich telefonisch ein Bild zu machen, bittet um Fotos der verzehrten Pilze. "Manchmal kann man dann direkt Entwarnung geben", erklärt sie. In anderen Fällen hilft auch ein Bild nicht weiter – und Mengel braucht eine Probe des Pilzes, um ihn eindeutig bestimmen zu können. "Wer starke Symptome hat, sollte aber auf keinen Fall auf das Ergebnis warten, sondern sich direkt in eine Behandlung begeben." Zwar komme es bei den meisten Pilzvergiftungen nicht unbedingt auf Minuten an, aber doch auf eine möglichst frühe Behandlung.

Eigentlich arbeitet Sabine Mengel als Patentanwältin in München. Ihre Freizeit verbringt sie aber meist mit Zeckenschutzhose, einem kleinen Messer und einem großen Korb im Wald auf der Suche nach Pilzen – essbaren, aber auch solchen, die sie zu Schulungszwecken zeigen kann. Ihr wacher Blick streift dabei über den Waldboden und entdeckt selbst kleinste Pilze wie den Klebrigen Hörnling, der an Baumstämmen wächst. Rund 200 verschiedene Pilze kann Mengel zuordnen – bei manchen reicht meist ein Blick, wie etwa bei der weitverbreiteten Braunkappe, auch Maronenröhrling genannt, oder beim Steinpilz. Andere wiederum kann auch sie nur dann zuordnen, wenn sie ihn in der Hand hält, die Lamellen begutachtet, fühlt und manchmal sogar einen Probebiss wagt.

Diese Pilze aus der Region sind essbar

Die Krause Glucke, auch Fette Henne genannt, erinnert an einen Badeschwamm und ist zwar manchmal schwierig zu säubern, aber sehr schmackhaft. Foto: Marina Wagenpfeil

Der Zweifarbige Lacktrichterling kommt in Nadel- und Laubwäldern vor. Er ist zwar essbar, aber hat keinen hohen Speisewert. Foto: Marina Wagenpfeil

Der Klebrige Hörnling wird auch Ziegenbart genannt. Er ist essbar, aber nicht besonders schmackhaft. Foto: Marina Wagenpfeil

Der Flockenstielige Hexenröhrling ist dagegen ein wunderbarer Speisepilz. Foto: Marina Wagenpfeil

Es gibt in Deutschland keine tödlich giftigen Röhrlinge, aber magen-darm-giftige oder bittere Varianten. Dieser Rotfußröhrling kann jedoch problemlos verzehrt werden. Foto: Marina Wagenpfeil

Der Fichtenreizker ist wie alle orange milchenden Milchlinge essbar. Es gibt jedoch andere Milchlingvarianten, die nicht genießbar, wenn auch nicht tödlich, sind. Foto: Marina Wagenpfeil

Der Violette Lacktrichterling kann eine ziemlich dunkle Farbe annehmen. Er ist essbar und hat einen recht milden Geschmack. Foto: Marina Wagenpfeil

Der Maronenröhrling (auch: Braunkappe) ist einer der am weitesten verbreiteten Speisepilze in der Region. Foto: Marina Wagenpfeil

Der Hallimasch wächst meist in Gruppen an Baumstämmen. Er ist essbar, bei ihm es aber ganz besonders wichtig, ihn nur gekocht und nicht roh zu essen. Foto: Marina Wagenpfeil

Der Steinpilz kann als einer der wenigen Pilze überhaupt sogar roh verzehrt werden - allerdings nicht mehr dieses Exemplar, das dafür schon zu alt ist. Foto: Marina Wagenpfeil

Der Grüne Anistrichterling riecht deutlich nach Anis - auch nach der Zubereitung. Er ist essbar, im Gegensatz zum Weißen Anistrichterling. Foto: Marina Wagenpfeil

Auch der Goldröhrling ist essbar. Besonders junge Exemplare sind sehr schmackhaft. Foto: Marina Wagenpfeil Zurück Vorwärts

Für unerfahrene Pilzgänger hat sie einen Tipp: "Am besten man geht gemeinsam mit einer erfahrenen Person in die Schwammerl", so Mengel. Wenn man den Pilz essen möchte – und aber Zweifel hat, könne man auch mit ihr Kontakt aufnehmen. "Ich helfe wirklich gern." Vor dem Verzehr sollte man zur Sicherheit die Pilze auf jeden Fall fotografieren, vielleicht sogar einen Teil aufheben, um bei möglichen Beschwerden eine Pilzvergiftung auszuschließen. Wovon Sabine Mengel auf jeden Fall abrät, sind Pilzbestimmungsapps auf dem Handy: "Das habe ich selbst schon getestet: Sie sind einfach nicht zuverlässig." Im schlimmsten Fall kann das schwerwiegende Konsequenzen haben.