Extremsportler Viktor Reger ragt bei der Sportlerehrung heraus

Der Oberbernbacher Schreiner ist 2023 täglich 50 Kilometer gelaufen. Er sammelt dabei Spenden für einen guten Zweck.

Keine Medaille und keine Urkunde, da­für einen Scheck über 365 Euro überreichten Landrat Klaus Metz­ger und BLSV-Vorsitzender Ri­chard Hangl an Viktor Reger aus Oberbernbach ( Aichach) bei der Sportlerehrung des Landkreises. Denn Reger geht es nicht nur um sportliche, sondern auch soziale Erfolge.

Regers Leistung pass­te nicht in die Ehrungsrichtlini­en des Landkreises, war aber trotz­dem mehr als außergewöhnlich. Das ganze vergangene Jahr lang hatte der Extremläufer jeden Tag 50 Kilome­ter zurückgelegt. Neben seiner Be­rufstätigkeit als Schreiner lief er vor der Arbeit, in der Mittagspause und nachts. Und das alles nicht für Ruhm oder Anerkennung, sondern im Dienste einer edlen Mission: der Bekämpfung von Krebs.

Durch sein Engagement hat Viktor Reger nicht nur über 18.000 Kilometer zurückge­legt, sondern auch über 20.000 Euro an Spenden gesammelt. Das Geld kommt Krebskranken und ihren An­ge­hörigen zugute. „Seine un­glaub­liche Leistung hat nicht nur physi­sche Grenzen durchbrochen, son­dern auch Herzen berührt und Hoff­nung gespendet“, hieß es in der Lau­datio. „Sie sind ein leuchtendes Beispiel dafür, wie ein einzelner Mensch durch seine Taten eine po­sitive Veränderung in der Welt be­wir­ken kann. Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer herausragenden Leistung und danken für Ihr vorbildliches Engagement“, sagte Metzger. Selbstverständlich will Viktor Reger auch den überreichten Scheck für den guten Zweck einsetzen.

Lesen Sie dazu auch