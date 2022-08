Fahrermangel: Ab Mittwoch fallen im Raum Aichach Busse des AVV aus

Von Mittwoch bis Freitag entfallen einzelne Fahrten von Regionalbuslinien im Raum Aichach aus. Der Grund: Fahrermangel. Fünf Linien sind betroffen.

Wegen Fahrermangel entfallen auf den Regionalbuslinien 222, 241, 242, 243 und 244 des Augsburger Verkehrs- und Tarifverbunds (AVV) von Mittwoch, 23. August, bis Freitag, 26. August, verschiedene Fahrten. Das teilt der AVV am späten Dienstagnachmittag mit.

Auf der AVV-Regionalbuslinie 222 ist die Fahrt mit Abfahrt um 16.35 Uhr an der Haltestelle " Aichach, Karl-Schiller-Straße" betroffen. Auf der AVV-Regionalbuslinie 241 entfällt die Fahrt mit Abfahrt um 15.16 Uhr an der Haltestelle "Aichach, Bahnhof" und mit Abfahrt um 15.27 Uhr an der Haltestelle "Kühbach, Marktplatz". Auf der AVV-Regionalbuslinie 242 finden die Fahrten mit Abfahrt um 11.17 Uhr und 13.47 Uhr an der Haltestelle "Aichach, Bahnhof" und mit Abfahrt um 14.34 Uhr an der Haltestelle "Metzenried" nicht statt. Auf der AVV-Regionalbuslinie 243 sind die Fahrten mit Abfahrt um 12.12 Uhr an der Haltestelle "Schiltberg, Post" und um 17.16 Uhr mit Abfahrt an der Haltestelle "Aichach, Bahnhof" betroffen und auf der AVV-Regionalbuslinie 244 die Fahrten mit Abfahrt um 12.46 Uhr an der Haltestelle "Aichach, Bahnhof". Die Fahrgäste werden um Verständnis gebeten.

Aktuelle Auskünfte im Internet

Aktuelle Fahrplanauskünfte finden die Fahrgäste laut AVV im Internet unter: www.avv-augsburg.de, persönliche Auskunft gibt das AVV-Kundencenter am Augsburger Hauptbahnhof (Bohus-Center). Mobile Fahrplanauskunft mit dem Handy unter: http://mobil.avv-augsburg.de oder mit der App: AVV.mobil.