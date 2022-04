Aichach-Friedberg

vor 50 Min.

Fahrlässige Tötung: Ermittlungen gegen Ärzte und Pflegepersonal eingestellt

Die Polizei ermittelte wegen eines Anfangsverdachts gegen Pflegepersonal und Ärzte der Krankenhäuser in Aichach, Friedberg und Augsburg. Alle Verfahren wurden eingestellt.

Plus Polizei und Staatsanwaltschaft gehen in Aichach-Friedberg drei Verdachtsfällen der fahrlässigen Tötung nach. Die Beschuldigten arbeiten in Aichach, Friedberg und Augsburg.

Von Evelin Grauer

Die Polizei meldete kürzlich einen erfreulichen Tiefstand bei den Straftaten im Wittelsbacher Land. Erstmals seit zehn Jahren gab es im Landkreis Aichach-Friedberg im Jahr 2021 weniger als 3000 Straftaten. Das geht aus der Kriminalstatistik hervor. Diese weist aber auch beunruhigende Zahlen auf. Die "Straftaten gegen das Leben" sind im Landkreis von einem Fall im Jahr 2020 auf drei Fälle in 2021 angewachsen. Jetzt gibt es genauere Angaben zu diesen Taten.

