Fairtrade, Bio und regional - geht das im Wittelsbacher Land gleichzeitig?

Plus Der Kreistag beschließt mit hauchdünner Mehrheit, den Titel "Fairtrade-Landkreis" anzustreben. Es gibt Bedenken, dass Konflikte mit der Öko-Modellregion entstehen.

Über 40 Landkreise in Deutschland tragen den Titel "Fairtrade-Landkreis". Auch Aichach-Friedberg strebt das zumindest an. Der Kreistag hat jetzt beschlossen, den dazu notwendigen Prozess einzuleiten und folgte damit einem Antrag der Grünen-Fraktion. Allerdings nur mit einer hauchdünnen Mehrheit (26:25). Eine ganze Reihe von Kreisrätinnen und Kreisräten sahen nämlich Konflikte mit der Unterstützung des Landkreises für Anbau und Vermarktung heimischer Bio-Lebensmittel und regional erzeugten Produkten.