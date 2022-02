Falsche Polizisten wollen Rehlinger und Kühbacher am Telefon reinlegen

Telefontäter wollen Angerufene im Wittelsbacher Land mit bekannten Betrugsmaschen um Geld bringen. Im Gemeindebereich Pöttmes haben sie damit Erfolg.

Die Anrufwelle falscher Polizeibeamter und angeblicher Servicemitarbeiter von Computerfirmen ebbt auch im Landkreis Aichach-Friedberg nicht ab. Das meldet die Aichacher Polizei. Wie sie mitteilt, gab es im Laufe des Dienstags mehrere Anrufe von falschen Polizeibeamten im Gemeindebereich Rehling und Kühbach.

Die falschen Polizeibeamten wollten Vermögensangaben der Geschädigten in Erfahrung bringen. So meldeten sich zwischen 10.30 Uhr und 10.45 Uhr drei Bürgerinnen und Bürger aus dem Gemeindebereich Rehling bei der Aichacher Polizei und berichteten über diese bereits hinlänglich bekannte Betrugsmasche.

Das ist die Betrugsmasche der Täter

In allen Fällen gaben die Täter an, dass Einbrecher in der Nähe der Gesprächspartner festgenommen worden seien. Deshalb lägen Hinweise auf einen bevorstehenden Einbruch bei den Angerufenen vor. Aus diesem Grund müsse die Polizei Vermögenswerte der potentiellen Opfer sichern. Ein weiterer vergleichbarer Anruf ging gegen 12.45 Uhr in Kühbach ein. Alle Angerufenen erkannten die Betrugsabsicht, sodass es laut Polizei zu keinem Vermögensschaden kam. Anfang Januar hatte es einen ähnlichen Fall in Petersdorf gegeben.

Opfer einer anderen, ebenfalls weit verbreiteten Betrugsmasche wurde ein Mann aus dem Gemeindebereich Pöttmes. Bei ihm meldete sich gegen 16 Uhr ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiter, der im Laufe des vermeintlichen Kundengesprächs Zugangs- beziehungsweise Zahlungsdaten des Mannes in Erfahrung bringen konnte. Dadurch gelang es den Tätern, mehrere Hundert Euro vom Konto des Angerufenen abzubuchen.

Die Kripo Ingolstadt hat kürzlich einige Tipps gegeben, wie sich Angerufene im Zweifelsfall verhalten sollen, um nicht Opfer von Betrügern zu werden.

Tipps der Kriminalpolizei Ingolstadt: