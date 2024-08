Familie auf Umwegen: Diese Pflegeeltern geben zwei Mädchen ein sicheres Zuhause

Wenn Emelie Julia ansieht, dann beginnt sie fast wie automatisch zu grinsen. Eigentlich sind die beiden grundverschieden, Julia eher ruhig, Emelie eher extrovertiert. Aber: Die beiden sind quasi unzertrennlich, lassen keine Gelegenheit aus, sich zu umarmen, sie springen gemeinsam Trampolin und malen in bunter Kreide ein „Willkommen“ in die Hofeinfahrt. Emelie und Julia sind zehn beziehungsweise elf Jahre alt und Schwestern auf Umwegen: Emelie lebt schon seit kurz nach ihrem zweiten Geburtstag mit Silvia und Christoph Spallek in Friedberg. Vor knapp zweieinhalb Jahren nahmen sie schließlich Julia auf. Die Spalleks sind eine Pflegefamilie – mit zwei Kindern, die ein bisschen zwischen zwei Welten wandeln.

Dominik Durner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis