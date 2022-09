Familien aus Aichach und Friedberg fliehen nach München

Das Buch "Altbayern in Schwaben" widmet sich der Heimatgeschichte im Wittelsbacher Land. Im Dreißigjährigen Krieg fliehen Menschen aus dem Wittelsbacher Land.

Schon seit über 20 Jahren gibt der Landkreis die Heimatbuchreihe Altbayern in Schwaben heraus. Acht eh­renamtliche Autorinnen und Au­to­ren bieten in der neuen Ausgabe in neun Beiträgen viele neue, bisher unbekannte historische Aspekte über das Wittelsbacher Land. In einer Serie stellt sie der Leiter des Redaktionsteams, Wolfgang Brandner, vor. Franziska Sedlmeir hat das Thema "Motive und Akteure der Flucht - Die kriegsbedingte Fluchtbewegung aus dem Gericht Aichach und Umgebung im Jahr 1648 nach München" aufgegriffen:

Im Frühjahr und Sommer des Jahres 1648 waren ungezählte Familien aus den damaligen Landgerichten Aichach, Friedberg und Mering gezwungen, aus ihrer Heimat zu fliehen. Aus Angst vor den kriegerischen Ereignissen im Dreißigjährigen Krieg suchten sie Schutz hinter Münchner Stadtmauern.

Michael Kurz aus "Hollapach" flieht mit "Weib und 3 Kindern"

Die im Landkreis verwurzelte junge Historikerin Franziska Sedlmair hat durch ihre intensiven Archivforschungen zahlreiche Beweise für diese Fluchtbewegung gefunden und nennt in ihrem Aufsatz Herkunftsorte und Namen von zahlreichen Geflüchteten aus der heimatlichen Region. Ein Archiveintrag lautet beispielsweise: "Michael Kurz von Hollapach mit Weib und 3 Kindern - nichts zum Leben". Weitere Einträge nennen Pöttmes, Aindling, Stotzard, Igenhausen, Hollenbach, Oberschneitbach, Obergriesbach und Inchenhofen als Herkunftsorte.

Auch aus dem Gebiet um Friedberg waren zahlreiche Menschen vor den kriegerischen Handlungen in die Stadt München geflüchtet und fanden Schutz hinter den mächtigen Stadtmauern. Beispielsweise floh Thomas Landtmann mit Frau und Kind aus Friedberg, wobei die Familie Lebensmittel für zehn Wochen mit sich führte. Weitere aufgeführte Dörfer, die die Menschen wegen der drohenden kriegerischen Handlungen verlassen mussten, waren Laimering, Rinnenthal, Wessiszell oder Kissing.

München nimmt rund 5500 Flüchtlinge auf

Auch der südliche Teil des heutigen Landkreises Aichach-Friedberg war betroffen. Es sind viele Einträge aus Mering und Merching zu lesen. So floh aus Schmiechen Jörg Dibler mit seiner Frau. Insgesamt wurden in München und den umliegenden Ortschaften Au, Haidhausen und Untergiesing 5419 Geflüchtete gezählt. München hatte zu diesem Zeitpunkt etwa 20.000 Einwohner und musste etwa 25 Prozent seiner Bevölkerungszahl als Flüchtlinge aufnehmen.

Bezug: Der ganze Text zu diesem Thema ist im bebilderten Jahrbuch "Altbayern in Schwaben 2021" nachzulesen. Das Heimatbuch ist im Buchhandel zum Preis von 15,90 Euro erhältlich (ISBN 978-3-9813801-9-4) oder kann auch direkt beim Landratsamt bezogen werden: www.lra-aic-fdb.de/hier-leben/kultur/altbayern-in-schwaben.