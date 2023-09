Farbige Glasfenster in Kirchen sind künstlerisch oft unterschätzt

Das Buch "Altbayern in Schwaben" widmet sich der Heimatgeschichte im Wittelsbacher Land. Farbige Fenster in Pfarrkirchen sind heute Kostbarkeiten.

Schon seit über 20 Jahren gibt der Landkreis die Heimatbuchreihe Altbayern in Schwaben heraus. Wer nun glaubt, die Geschichte des Wittelsbacher Landes wäre längst in vollem Umfang erforscht, wird bei der Lektüre der neuen Ausgabe von vielen neuen bisher unbekannten historischen Aspekten überrascht. Ein Beitrag beschäftigt sich mit farbigen Glasfenstern.

Gabriele und Hubert Raab befassen sich damit in ihrem Beitrag "Glasfenster des Historismus im Landkreis Aichach-Friedberg - Die Werkstätten Mittermaier in Lauingen und Eichleitner & Lipp in Göggingen".

In manchen Kirchen und Kapellen im Landkreis haben sich hochwertige, bisher künstlerisch oft unterschätzte, farbige Glasfenster erhalten. Oft wurden die Fenster jedoch, da diese dem Zeitgeschmack nicht mehr entsprochen haben, nach einigen Jahrzehnten wieder entfernt. Gabriele und Hubert Raab stellen diese Kostbarkeiten in ihrem Beitrag, mit vielen Bildern illustriert, anschaulich vor.

Die Glasfenster in Gundelsdorf erinnern an den Jugendstil

Im Wittelsbacher Land hat die Glasmalerei-Anstalt Mittermaier aus Lauingen Glasfenster für die Kirchen in Baindlkirch, Friedberg Herrgottsruh, Friedberg St. Afra im Felde, Hollenbach, Adelzhausen, Affing, Ottmaring und Echsheim hergestellt. Aus der Werkstätte Eichleitner & Lipp in Göggingen stammen die Kirchenfenster in Bach, Gundelsdorf, Petersdorf und Unterach.

In der Pfarrkirche von Hollenbach haben sich neuromanische Kirchenfenster erhalten. Foto: Hubert Raab

Die Gestaltung der Glasfenster in der Kirche von Gundelsdorf weicht völlig von den sonst im Landkreis vertretenen Glasfenstern des Historismus ab. Sie haben als Vorbild die Gestaltungsmerkmale des Jugendstils. Dieser ist dadurch gekennzeichnet, dass er die Natur als primäres Vorbild nimmt. Im Vordergrund stehen geschwungene Formen, Ranken, Wellen, Pflanzen- und Symbolmotive. Die vier Fenster ähneln sich in der Ausführung. Jedoch weisen zwei Fenster zwischen den Blumenranken zwei geflügelte Engelsköpfchen als zentrales Motiv auf.

Lesen Sie dazu auch

Bezug Der ganze Text zu diesem Thema ist im bestens bebilderten Jahrbuch „Altbayern in Schwaben 2022“ nachzulesen. Das Heimatbuch ist im Buchhandel zum Preis von 15,90 € erhältlich (ISBN 978-3-9824401-0-1). Das Buch kann auch direkt beim Landratsamt gekauft werden: www.lra-aic-fdb.de/hier-leben/kultur/altbayern-in-schwaben