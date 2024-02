Fasching 2024 im Wittelsbacher Land: Alle Bilder im Überblick

Die Faschingssaison geht zu Ende und auch im Landkreis Aichach-Friedberg war jede Menge los. Hier gibt es alle Bilder von Umzügen und Bällen im Überblick.

Mit dem großen Umzug in Friedberg geht am Faschingsdienstag die närrische Zeit zu Ende. Tausende waren in den vergangenen Wochen im Landkreis Aichach-Friedberg unterwegs, um auf Bällen, Prunksitzungen und Umzügen die fünfte Jahreszeit zu feiern. Und unsere Fotografinnen und Fotografen waren mittendrin. Hier gibt es alle Faschingsbilder auf einen Blick.

Faschingsumzug 2024 in Mering: Hier sind die Fotos

15.000 Menschen kamen zum Meringer Faschingsumzug, 40 Gruppen beteiligten sich. Die Fantasie kannte (fast) keine Grenzen.

In Pöttmes geht es bunt her: Das war der Gaudiwurm in Bildern

Was wäre ein Gaudiwurm ohne Motivwagen und Kostüme? Der Verkehrs- und Verschönerungsverein in Pöttmes kann jedenfalls auf ein buntes Spektakel zurückblicken.

Bilder und Eindrücke: Das war der Faschingsumzug von "Zell ohne See"

Kostüme, Kamellen und Kinder: Der Zeller Faschingsumzug ist auch 2024 ein voller Erfolg. Die besten Bilder und schönsten Eindrücke aus Griesbeckerzell.

Faschingstreiben der Paartalia am Aichacher Stadtplatz

Gut 2000 Besucherinnen und Besucher feierten ausgelassen mit beim Faschingstreiben der Paartalia auf dem Aichacher Stadtplatz. Wir zeigen die schönsten Bilder.

Weiberball beim ORCC Friedberg: Die Highlights in Bildern

Der Weiberball des ORCC Friedberg ist auch in diesem Jahr restlos ausverkauft. Neben der eigenen Garde sorgt besonders das Männerballett "Da Lachia" für Stimmung.

Kostüme, Party und Auszeichnungen: Das war der "Weiberball" in Baar 2024

Knapp 1000 Faschingsfans fluten die Mehrzweckhalle in Baar zum alljährlichen "Weiberball". Das sind die Eindrücke und besten Bilder vom Kostümspektakel.

Beste Faschings-Unterhaltung beim Ball der Margerite in Friedberg

Wenn die Gäste mal nicht selbst tanzen, gibt es die Shows der Gäste zu bestaunen: Laudonia, Lachmoro und Tanzstudio Effekt. Bilder einer glanzvollen Ballnacht.

Die schönsten Bilder vom Kinderball der Paartalia in Aichach

Richtig viel los war beim Paartalia-Kinderball am Samstag in der TSV-Turnhalle in Aichach. Die kleinen Maschkera konnten sich nach Herzenslust austoben.

Die Bilder der Feier: Das war das 18. Meringer Showtanz- und Gardetreffen

Mehr als 28 Garden und Showtanzgruppen zeigten fantasievolle Choreografien beim 18. Meringer Garde- und Showtanztreffen, das diesmal zehn Stunden Tanzvergnügen bot.

Die schönsten Bilder von der Narrensitzung in Aichach-Griesbeckerzell

Bei den Narrensitzungen 2024 in Zell bekommen nicht nur Kommunalpolitiker, sondern weit auch über Aichach-Friedberg hinaus bekannte Persönlichkeiten ihr Fett weg.

Spott, Witz und Humor: Bilder vom Bunten Abend in Mering

Scharfzüngige Bühnenunterhaltung gab es beim Bunten Abend in Mering. Auch die Tanzgruppe Almarausch trat auf und sorgte für Abwechslung.

Die Bilder vom Ostlerball: Sportfreunde feiern Fasching mit 80er-Jahre-Motto

Leggings, Stulpen und Stirnband: Das Motto des diesjährigen Ostler-Balls sorgte für knallige Kostüme. Die besten Bilder des Abends.

Die schönsten Bilder vom Gauschützenball 2024 in Aichach

Der Schützengau Aichach feiert in der TSV-Halle eine rauschende Ballnacht. 27 Königspaare sind mit von der Partie, ebenso Prinzengarde und Prinzenpaar von Zell ohne See.

Die schönsten Bilder vom ersten Showabend 2024 der Paartalia

Beim ersten Showabend der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia wird ein abwechslungsreiches Programm geboten. Gastgeber und Gastgarden aus der Region zeigen ihr Können.

Tanz und Show bei der Prunk- und Stunksitzung in Schmiechen

Vor ausverkaufter Halle zeigte die Garde des Faschingskomitees ihr Können. Doch auch Gastgruppen bereichern mit ihren Auftritten das Programm - einige Eindrücke von einem rauschenden Faschingsabend.

"Start in die fünfte Jahreszeit" mit der Paartalia Aichach

Den "Start in die fünfte Jahreszeit", den Fasching, feiert die Paartalia Aichach mit einigen Gästen. Das Publikum erlebt ganz unterschiedliche Shows.

Fasching in Aichach: Inthronisationsball bei Zell ohne See

Beim Inthronisationsball präsentiert die Faschingsgesellschaft Zell ohne See im Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell ihr neues Faschingsprogramm.